Az idei döntőbe a B.-A.-Z. vármegyei I. osztályban szereplő BTE Felsőzsolca és a Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályban játszó Nyergesújfalu SE együttese jutott be. Jobb előjellel talán utóbbiak várhatták a csatát, ugyanis a bajnokságukban 3-0-ra legyőzték az FC Esztergom csapatát, megszerezve ily módon az alapszakasz első helyét, négy pontos előnnyel várva a rájátszást. Ugyanakkor a zsolcaiak ugyancsak hazai pályán 2-1 arányú vereséget szenvedtek a Bánhorváti gárdájától, bár az is igaz, döntő mértékben utánpótláskorú játékosok szerepeltek ezen a találkozón, sokan pihenőt kaptak a keretből. Darabos Gábor, a pályaválasztónak minősített NYSE vezetőedzője nem változtatott a döntőre hétvégi győztes csapatán, míg a másik oldalon a BTE Felsőzsolca szakvezetője, Gulyás Dénes a vártak szerint alaposan átalakította pár nappal korábbi együttesét. Mindkét edző jó és küzdelmes mérkőzésre számított, s mindketten a győzelemben reménykedtek.

Ismerkedő percek utána Nyerges előtt adódott az első nagy lehetőség, Tóth labdájával Hajnal került helyzetbe, s a bal kapufát találta telibe. A zsolcaiak a 15. percben lőttek először kapura, ám Varga szabadrúgása Borsiczki kezeiben halt el. Négy minutával később Lippai került jó helyzetbe, de a jobb kapufa mellé durrantott. Dlehány adott kötényt nem sokkal később védőjének, de a beadása elakadt. A 26. percben azután góllá érett a zsolcaiak nyomása: jobb oldali szöglet után pattogott a labda a kapu előtt, nagy ívben érkezett a labda Dlehány elé, aki 4 méterről a jobb sarokba bombázott, 0-1. A borsodiak kombinatív játékát szabálytalanságokkal igyekezett tördelni a dunántúli együttes, ám a lelkes szurkolói által támogatott Felsőzsolca nem vette fel a kesztyűt. A 42. percben meg is lett ennek az eredménye. A jobb oldalon vezettek támadást a zsolcaiak, egy kipattanó labda a védőkről Veréb elé került, aki mintegy 16 méterről kilőtte a bal felső sarkot, 0-2.

Remekül állt a lábán

A térfélcserét követően is a kék-feketék domináltak, a 48. percben Molnár húzott el a jobboldalon, beadását Dlehány bombázta alig mellé. A Nyergesújfalu játékosai néhány alkalommal eljutottak ugyan a zsolcaiak kapuja elé, ám támadásaikban nem volt átütő erő, ugyanakkor az ellenoldalon egyre veszélyesebbek voltak a borsodi akciók. Nem véletlenül szólt a dob, s a csapatot elkísérő mintegy százötven-kétszáz fős drukkerhadtól a „Ria, ria, Felsőzsolca!” rigmus. A zsolcaiak kapusának a 68. percben akadt először dolga a második félidőben, Manga lövését fogta magabiztosan Giák. A hajrára fordulva egyre többet próbálkozott a házigazdának jelölt együttes, ám a kék-feketék védelme remekül állt a lábán, mindössze a 84. percben Manga kapufán csattanó lövése jelentett veszélyt a borsodiak kapujára. A végén még Homonnay kapta meg második sárgával a piros lapot, majd elkezdődött a nagy ünneplés felsőzsolcai részről. A találkozó lefújása után az MLSZ képviselői adták át az érmeket a döntő résztvevőinek, s a serleget a BTE Felsőzsolca csapatának. Akik emellett egy garnitúra szerelést is kaptak a labdarúgó szövetségtől, illetve pénzdíjat. TZ

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Nyergesújfalu SE – BTE Felsőzsolca 0-2 (0 -2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 500 néző. V.: Derdák (Rózsa, Ország)

Nyergesújfalu SE: Borsiczki – Kozák (Vida, 91.), Cseh (Fellegi, 91.), Farkas, Balogh (Antal, 51.) – Szoboszlai (Raffai, 46.) Molnár A. (Takács, 67.) Tóth – Mann, Manga M. – Hajnal. Vezetőedző: Darabos Gábor.

BTE Felsőzsolca: Giák – Varga B., Mikolka, Csendom, Veréb (Kupcsik, 85.) - Dlehány, Moroncsik, Homonnay, Lippai (Kovács Sz. 91.) – Agárdy (Bak, 85.), Molnár D. (Nagy M., 66.). Vezetőedző: Gulyás Dénes.

Gólszerző: Dlehány (0-1) a 26., Veréb (0-2) a 42. percben.

Sárga lap: Homonnay a 11., Cseh a 24., Varga B. az 50., Antal a 72. percben.

Kiállítva: Homonnay, a 91. percben.

Jók: Cseh, Farkas, Hajnal, ill. az egész csapat

Darabos Gábor: - Sajnálom a fiúkat, többet érdemeltünk volna, ám csak kapufáig jutottunk. Gratulálok a zsolcaiaknak, ma jobbak voltak, megérdemelten lettek kupagyőztesek.

Gulyás Dénes: - Az első tíz percet leszámítva – amikor ismerkedtek a játékosaim a pályával és a légkörrel – úgy érzem, irányítottuk a mérkőzést. Megtették a srácok, amiért jöttünk, elhódították ezt a gyönyörű kupát.