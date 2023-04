Már csak néhány meccs van hátra, és véget ér az alapszakasz a férfi vízilabda OB I-ben: a mostani, 22. fordulóban, szombaton 17 órától a Zue.hu Szegedi VE vendége lesz a PannErgy-Miskolci VLC gárdája.

– Meg van arra az esélyünk, hogy az első kör végén a nyolc között legyünk, de a Szegednek is, amely pillanatnyilag két ponttal előz meg bennünket a táblázaton – kezdte Vidumanszky László, a miskolciak szakvezetője. – Vagyis, ezt a mérkőzést nyugodtan nevezhetjük rangadónak. Érdekes visszanézni az eredményeket, már legalábbis azt, hogy mi két fordulóval ezelőtt győztünk Egerben, majd a hevesiek az előző szombaton elhozták a 3 pontot Szegedről. Minden egyes pontnak jelentősége lehet abban, hogy végül ki tud befutni nyolcadiknak, a sanszunk erre jelentősen megnőne, amennyiben ezen a mérkőzésen nyernénk. Úgy tartja a mondás, ha van valamire esélyed, élj vele, ez a célunk. A már szóba hozott Szeged-Eger csata elég fordulatos volt, hiszen a félidőben 8-5-re vezettek a Tisza-partiak, akik a negyedik negyedben, 11-9 után kaptak zsinórban öt gólt, így kikaptak. Hazai medencében a csongrádiakon lesz inkább a nyomás, nekünk nem szabad kapkodnunk, türelmesen kell játszanunk, megvárva a hibákat. Két kemény centerük van, jó a fiatalok-rutinosak aránya, fontos, hogy ne hagyjuk őket lefordulni, kényszeríteni kell őket arra, hogy minél nehezebb pozícióból vállalkozzanak. Januárban, hazai pályán 9-9-et játszottunk velük, de a hajrában nekünk kellett futni az eredmény után.

Nem teljesen jó

A miskolciak az előző fordulóban a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában a BVSC-Zuglóval mérték össze erejüket, és a vendég fővárosiak sima mérkőzésen győztek 12-4-re.

– Olyan rossz kezdéssel, mint amit bemutattunk, nem lehet meccsben maradni, nyerni pedig pláne nem – közölte Vidumanszky László. – Minden katasztrofálisan ment az elején: nem volt szinte védekezés, az előnyöket kihagytuk, ami helyzet adódott, azokat pedig elpuskáztuk, elkapkodtuk a befejezéseket. Két negyed után a BVSC vezetett 8-1-re, eldőlt minden. Csináltunk egy kapus oda-vissza cserét is, amikor Moravcsik lejött pihenni, majd kicsivel később visszament Bögös helyett – összességében fel is ment előbbi hálóőrünk teljesítménye 63 százalékra. Nyílván más képet vártam az egri sikerünk után, de be kell látni, hogy nekünk, ennek a csapatnak nem megy, nem tesz jót a szerda-szombat ritmus. Persze, készülünk rá mindig, mert ez van, így kell játszani, azonban számunkra nem teljesen jó.