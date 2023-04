A férfi OB I hét végi fordulójában a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában ugrott medencébe a PannErgy-Miskolci VLC együttese. Vidumanszky László vezetőedző gárdája a BVSC-Zugló csapatával csapott össze.

Előnygóllal szerzett vezetést a budapesti alakulat, Gyárfás tüzelt a hazai kapus feje fölé (0-1). A miskolciak kétszer próbálkozhattak fórban, egyszer kapufát dobtak, egyszer mellé, naná, hogy büntetett a BVSC, Gál révén (0-2). Jól védekezett a fővárosi gárda, Gál duplázott (0-3), időt kért Vidumanszky László, fel kellett ráznia játékosait. Előnyben nem jött jól a labda az MVLC centerének, mire Mészáros a jobb alsóba küldte a játékszert (0-4). Várkonyi harcolt ki büntetőt, ő is végezte el, az ellenkező irányba küldte el a BVSC-portást (1-4). Csacsovszkyról két ember maradt le, ő pedig a miskolci kapuba csavart (1-5), már Bögös védett a házigazdánál. Tátrai is pontosan célzott (1-6), az újabb fórt Molnár G. hibázta el. Még sok volt hátra a meccsből, de úgy nézett ki, a BVSC nem szeretne meglepetést, aminek ,,hangot” is adott.

A második felvonásban Kovács P. a visszajövő Moravcsikot találta fejbe, aztán a fehér sapkások ismételten nem tudtak kijátszani egy fórt. Viszont ebben a szakaszban rendben volt az MVLC védekezése, ám gyenge ejtésükkel nem mentek sokra a másik kapunál. Szabó II. törte meg a csendet, kilőtte a bal felsőt (1-7), abba, hogy nem ment, már az idegesség is belejátszott az MVLC-nél. Emberfórban időt kértek a budapestiek, Gyapjas ekkor 80 százalékon védett, de Moravcsik is jól helyezkedett hátrányban. A látogatók is kaptak egy büntetőt, azt Csapó kegyetlenül bevágta (1-8). Nem és nem ment az előnykihasználás a borsodiak oldalán, aztán Nagy M. döngette meg a felső lecet. Kontrát fújtak a PannErgy-nél, aztán nem sokkal később lejárt az idő.

A harmadik nyolc percben előbb Brkic kísérletezett, Gyapjas érezte a sarkot. A BVSC fórban tisztára játszotta Szabó II-t, akinek csak az üres kapuba kellett bedobnia a játékszert (1-9). A sokadik előnyben Nagy N. ért bele jól egy bejátszásba (2-9), majd jött Batizi válasza, hasonló posztról (2-10). Oltean kapott tapsot, megérdemelte a találatáért (3-10), majd Moravcsik is, mert kétszer is védett. A budapestiek is hibáztak emberelőnyben, de azt is lehetett mondani, hogy jól dolgozott hátul az MVLC. Batizi megúszásból lépett előre kettőre (3-11), aztán Smitula ziccerét fogta Gyapjas. Egyes, majd kettes fórban pólózott az MVLC, Molnár B. ki is használta (4-11), ez volt a miskolciak addigi legjobb negyede.

A befejező felvonásban nagy ziccert fogott Moravcsik, majd egy léc alá tartó löketet paskolt ki. Hátrányban is káprázatosan védett, azonban elől nagyon ,,vékony” volt csapata. A sötét sapkások előnyben időztek, 5:17 perc volt a végső dudaszóig. Kétszer ismét Moravcsik posztolt jó helyen, egyszer pedig a kapufa hárított. Maradtak gól nélkül a kapuk, egészen addig, amíg Kovács P. meg szabadult őrzőjétől (4-12). A BVSC-nek már nem kellett annyira törnie magát, viszont 1:43 perccel a befejezés előtt még Vidumanszky-edző időt kért. Sok érdemleges esemény már nem történt, az igen, hogy Krasznai fórban mellé lőtt, a budapestiek előnyben pedig kapufát lőttek. A fővárosi vasutasok biztosan nyerték meg az összecsapást.