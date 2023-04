Két csapatnak egy, míg tizenkét együttesnek két meccse van hátra a férfi vízilabda OB I 2022/2023-as szezonjának alapszakaszából. Utóbbiak közé tartozik a PannErgy-Miskolci VLC alakulata is, amely a 25. fordulóban szerdán 20 órától az EPS-Honvéd vendége lesz a fővárosi Kőér utcai uszodában.

– Sok-sok kérdés még nyitott, mindenki harcol a lehető legjobb helyezésért – kezdte Vidumanszky László, a miskolcaik vezetőedzője. – A Honvédnak egyértelműen az a célja, hogy szeretné megelőzni a Szolnokot, és akkor az első négyben lenne, ehhez nyernie kell most, és majd szombaton Szegeden is. Tehát, egy olyan ellenfélre számítunk, amelyik maximálisan bele fogja magát tenni a mérkőzésbe, bizonyítani akarnak. Nincs jó emlékünk velük kapcsolatban, ugyanis február elején, itthon csúnyán kikaptunk tőlük, 4-12 lett a végeredmény. Három negyeden keresztül remekül tartottuk magunkat, ekkor még csak 4-5 volt az állás, és volt esély az egyenlítésre is, a befejező játékrészben azonban belefutottunk egy 0-7-be. Azt tudni kell, hogy a Honvédnak speciális védekezése van, aminek ugyan van ellenszere, de azt nem tudtuk jól kivitelezni. Örülnék annak, ha azt a játékot végig hozni tudnánk, amit akkor 24 percig.

Emberfórban javulni

Miként a Honvédnak, úgy az MVLC-nek is meg vannak a maga elképzelései a helyezést illetően, a miskolciak a múlt hét végi, Szentes elleni hazai 10-9-es sikerrel ,,félig" elérték a 8. helyet.

– Harcoltunk, nem zuhatunk össze a rossz kezdés után, hogy háromszor is két góllal vezetett a Szentes – tette hozzá Vidumanszky László. – Mind a kettő nagy erény, örülök, hogy a csapat meg tudta csinálni, amit akartunk. Úgy gondolom, a védekezésünk nagyjából rendben volt, ami bosszantott, és amin javítanunk kell, az az emberfórok kihasználása. Kaptunk tizenhat előnyt, és ebből csak 3 gólt dobtunk, ez nagyon rossz arány. Az Újpest ellen 13/5 volt ezen mutatónk, ez sem egy jó átlag, úgyhogy amennyi időnk van, abban ezt gyakoroljuk. Keményen megdolgozunk a lehetőségért, sokkal jobban kell koncentrálni, és figyelni, hogy a társak milyen helyzetben vannak. Montenegrói légiósunk, Nikola Brkic 6 gól lőtt, ez kiváló, nem sokkal korábban Szegeden 5-öt, jó formában van, jó keze van, de ezt várjuk tőle, egy légióstól. Egy ilyen teljesítmény önmagáért beszél, nem kell megmagyarázni. Igen, ott vagyunk a legjobb nyolc kapujában, ha már ennyit dolgozott érte a csapat, nem szeretnénk kiengedni a kezünkből.

A tények - Az alapszakasz állása