A honi férfi élvonal hét végi körében Szegedre szólította a sorsolás a PannErgy-Miskolci VLC együttesét. A csongrádiakkal való csata alsóházi rangadónak számított, ugyanis a tét az volt: amelyik alakulat nyer, az nagy lépést tehet a legjobb 8 közé jutáshoz.

Tanczer kivédett lövése jelentette az első eseményt, aztán a Tisza-partiak kihasználták az első fórjukat, mégpedig Lakatos (1-0). 6:43 perc volt ekkor még az első felvonásból, majd Nagy N. centerben nem talált kaput. A következő hazai fórban a vendégek kapusa védett, és Várkonyi kísérlete után sem a hálóban kötött ki a játékszer. Hátul jól dolgozott mind a két gárda, a kapusok is állták a sarat, viszont 1:10-nél Molnár G. előnyben egyenlíteni tudott (1-1). 75 százalékon volt ekkor Molnár D. és Moravcsik is, ez is magyarázta a csak két gólt.

A második felvonás elején Krasznai és Tanczer lőtt, az állás nem változott. Baj blokkolt, aztán emberelőnyt harcolt ki, Kardos pedig értékesítette az adódó helyzetet (2-1). Támadásban nem volt igazán koncentrált az MVLC, míg a Szeged büntetőt harcolt ki, Oltean volt szabálytalan Vékonnyal szemben. Az ötméterest Bóbis bevágta (3-1). Brkic 21 mp múlva válaszolt, ez volt a légiós aznapi első próbálkozása (3-2). Oltean kapott 20 másodperces büntetést, az SZVE-nál Sántha volt a szenvedő fél. Boros löketét fogta a borsodiak portása. Fél perc múlva Krasznai hozta 3-3-ra csapatát,teljesen nyílttá vált a meccs. Nagy N. hozott egy kiállítást, az MVLC időt kért, Várkonyi nem tudta bebombázni a labdát a szegedi kapuba.

A második félidőben

A harmadik negyedben gyors gólváltás jött, hiszen amíg Bóbis előnyben volt magabiztos (4-3), úgy Brkic egy sima támadás során (4-4). A házigazda 0/7-nél tartott ebben a műfajban, addigi találatai közül három született fórból, egy büntetőből. Kardos és Baj azonban rögtön ezután javított ezen a mutatón (6-4), kapaszkodnia kellett ismét a miskolci társulatnak. Brkic előnyben hibázott, de utána nem sokkal ,,ötöst” kapott csapata, és Molnár G. magabiztos ítélet végrehajtó volt (6-5). Kardos tette vissza a kettőt a felek közé (7-5), négy és fél perc alatt annyi gólt jegyeztek a vízben küzdők, mint az előtte való két játékrészben összesen. Brkic kapott kiállítást, az alföldiek ,,időztek”, Kardos lövése nem volt jó. Feljöttek a miskolciak, 45 másodpercen belül egyenlítettek: ugyanis Böröczky, majd Brkic dobta a labdát a szegedi ketrecbe (7-7). A negyedben az utolsó szó Bóbisé volt, így 8-7-tel várták a csapatok a befejező 8 percet.

Tisza-parti lehetőségek volt a záró menet kezdeti szakaszában, de jó állt a helyén a miskolciak kapusa. Majd Sánta harcolt ki fórt, Lakatos pedig Tóth Gy-t hozta ziccerbe (9-7). Brkic kiváló formában volt, szűk 5 perccel a befejezés előtt 9-8-ra alakította az eredményt. Boros fóros találata 10-8-at eredményezett, közel került a sikerhez a Szeged. Lakatos volt túl erőszakos Molnár G-vel szemben, Nagy N. szépen belőtte az előnyt (10-9). Hajtott legalább a döntetlenért a vendég együttes, és Brkic 1:33 perccel a befejezést megelőzően bevágta aznapi 5. gólját (10-10). Egy Lacerda-Sánta összecsapás előbbi kiállítását hozta, naná, hogy időt kért az SZVE. Kardos kihagyta a helyzetét. 18 másodperc volt a csatából, amikor Moravcsik kivédte Bóbis ziccerét, mire a látogatók kértek megbeszélésnyi szünetet. Visszaúszva viszont más nem sikerült olyat játszani, amely meghozta volna a győztes találatot. A két gárda így ugyanúgy döntetlen játszott, mint a bajnokság első körében Miskolcon.