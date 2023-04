Guzi Blanka a miskolci Swimming PC öttusázója keddtől Ankarában szerepel, ahol az idei második világkupa futamon áll rajthoz. A kistokaji illetőségű sportolónak ez lesz az idei első szabadtéri nemzetközi versenye, azok után, hogy február közepén, a fedett pályás Peridot Kupán, ami magyar bajnokság is volt, elindult. A budapesti megméretés döntőjében Guzi Blanka leesett a lóról, emiatt sem az úszást, sem a zárószámot, a laser-runt nem teljesítette. Kisebb pihenő után újra kezdte az edzéseket, és most jó állapotban várja azt az ankarai megméretést, amelyen további két magyar női öttusázó áll rajthoz, Réti Kamilla és Alekszejev Tamara (Erdős Rita sérülés miatt nem indul). A miskolci klub versenyzője bízik abban, hogy török lóra ülhet (ehhez döntőbe, a legjobb 18 közé kell jutnia), és, hogy ezzel a tusával ezúttal minden rendben lesz.

A Magyar Öttusa Szövetség a mostani, olimpiai kvalifikációs évben az ötkarikás indulási jog megszerzésére esélyes nyolc magyar női öttusázót két csoportba osztotta, az első világkupa versenyre négyüket nevezte be. A március elején megrendezett egyiptomi vk-t Gulyás Michelle megnyerte, Barta Luca a 14., Bauer Blanka a 17. lett, Simon Sarolta pedig nem jutott be a 18 fős fináléba. Az öttusa olimpiai kvalifikáció egyik kritériuma, hogy egy országból, nemenként maximum két sportoló szerezhet indulási jogot.

Az olimpiai kvótákról

A 2024-es párizsi olimpián 36 férfi és 36 női öttusázó vehet részt, ebből mindkét nemnél 33, 33 helyre a versenyeken elért eredmények alapján lehet kvalifikálni (a három, három üres helyből egyet, egyet a rendező ország kaphat, a két, két helyet pedig szabad kártyaként olyan nemzeteknek adják, amelyeknek a sportolói nem szereztek indulási jogot az olimpiára).

A kontinensbajnokságokon elért eredmények alapján nemenként 20, 20 hely talál gazdára. Az Európa-bajnokságon a helyezések alapján nyolc kvóta kel el, az Ázsia-bajnokságon, a Pánamerikai játékokon 5-5 hely (utóbbi megméretésen a dél-amerikai földrészről, és az észak-amerikairól is minimum 2-2, a legeredményesebben szerepelt sportolónak jár hely), míg az Afrika-bajnokságról és Óceánia-bajnoksáról egy-egy versenyző, a legjobb juthat ki. Az európai és ázsiai versenyeken egy nemzetből csak egy sportoló szerezhet kvótát, vagyis ha azonos országbeliek zárnak az első nyolc, vagy öt helyen, akkor csak a jobb pozíciót elérő sportoló jut indulási joghoz, és ez esetben a két kontinensbajnokságon a nyolcadiktól, illetve az ötödiktől hátrébb végzett, más nemzetbeli sportoló lehet olimpikon.

A világ-kupa sorozat győztese is indulási jogot szerez. A 2023-as és a 2024-es világbajnokságokról a három – , a három legjobb eredményt elért, kvótát még nem szerzett – sportoló szerez olimpiai kvalifikációt, vagyis a két vébéről, nemenként 6-6 versenyző. A maradék hat hely az olimpiai ranglistán elfoglalt helyezés alapján talál gazdára, a még kvótát nem szerzett sportolók között.