Egy évvel az asiagói divízió 1/B-s világbajnokságon – 100 százalékos teljesítménnyel – elért aranyérem után eljött az idő, hogy az ifikorosztály csapata megmutassa magát egy osztállyal feljebb. A divízió 1/A-s vb-t a franciaországi Angers-ben rendezik, az ellenfelek sorrendben Kazahsztán, a házigazda Franciaország, Ukrajna, Japán és Dánia lesznek. A bő keret tagjai hétfőn, az UTE Szilágyi úti létesítményében találkoznak, szerda délelőttig ott lesznek edzések, majd szerda kora délután Bledbe utazik a válogatott, ahol másnap játszik felkészülési meccset Szlovéniával. A hazaérkezés után két szabadnap jön, majd vasárnaptól már a Megyeri úton folytatják a munkát a fiúk, húsvét hétfőn a leendő vb-ellenfél Ukrajna ellen játszik edzőmeccset a csapat, és még egy Trnava elleni edzőmeccs is belefér a felkészülés harmadik hetében, a világbajnokságra április 20-án utazik a válogatott. Három kapus, tíz hátvéd és tizenhat csatár kapott meghívót a stábtól, közülük Farkas Olivér, Nemes Márton, Bodzai Dávid, Ravasz Csanád és Mihalik Gergő volt ott a tavalyi asiagói világbajnoki keretben.

Svasznek Bence, a magyar válogatott szövetségi edzője a szövetség honlapjának mondta: – Annak ellenére, hogy nem olyan túl mélyek a magyar jégkorong lehetőségei, soha nincs könnyű dolgunk. A biztos tíz-tizenöt ember megtalálása könnyebb feladat, hiszen vannak kiemelkedő képességű játékosok, az őket követők kiválasztásakor már nehéz döntéseket is kell hozni, és ez így lesz majd a vb-keret szűkítésekor is. Mindenki jó munkát végez, jó mentalitású srácokról van szó, de minket semmi más nem motivál, csak az, hogy kikkel tud nemzetközi szinten erős lenni a válogatott, és melyik az a csapat, amelyikkel ki tudjuk harcolni a bentmaradást. Sikerült a felkészülési mérkőzéseket és az előttünk álló három hét programját véglegesíteni, nyugodtan mondhatom, hogy minden a tervek szerint halad, ahogy szerettük volna, ideálisak a körülmények, kezdődhet a munka.

Felkészülési mérkőzések

Április 6., 14:00: Szlovénia – Magyarország (Bled)

Április 10., 17:30: Magyarország – Ukrajna (Megyeri út)

Április 18.: Trnava U20 – Magyarország (Nagyszombat)

A magyar válogatott vb-programja

Április 23., 19:30: Magyarország – Kazahsztán

Április 24., 19:30: Franciaország – Magyarország

Április 26., 16:00: Ukrajna – Magyarország

Április 27., 16:00: Magyarország – Japán

Április 29., 16:00: Dánia – Magyarország



A keret tagjai:

Csala Patrik GK Kölner Haie, GER 2005

Orbán Gergő GK FEHA19 2005

Váradi András GK UTE JA 2005

Domán Péter D DEAC 2005

Farkas Olivér D SaiPa, FIN 2005

Franyó Krisztián D UTE JA 2006

Haranghy Bence D VASAS 2005

Horváth Alex D ESC Dresden, GER 2006

Jurkovics Bence D BJA 2005

Lencsés Dávid D JOVI, FIN 2005

Prókai Mátyás D FEHA19 2005

Rósa Levente D VASAS 2005

Vén Bendegúz D Nacka, SWE 2007

Barna Olivér F ESC Dresden, GER 2006

Birta Levente F Northern Cyclones 2006

Bodzai Dávid F Kitchener Rangers, CAD 2005

Hiezl Balázs F Düsseldorfer EG,GER 2005

Keresztes Zsombor F BJA 2005

Laskawy Ferenc F UTE JA 2006

Löbenwein Bálint F BJA 2006

Makai Miklós F BJA 2005

Mester Máté F UTE JA 2006

Mihalik Gergő F DEAC 2005

Nemes Márton F Mora IK, SWE 2005

Németh Zalán F FEHA19 2005

Pásztor József F DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sport Akadémia 2005

Ravasz Csanád F BJA 2005

Szabó Rácz Maxim F UTE JA 2005

Zimányi Dániel F TUTO, FIN 2006



Stáb

Svasznek Bence Vezetőedző

Tokaji Viktor Másodedző, a DVTK Jegesmedvék nemrégen menesztett vezetőedzője

Strenk Hunor Másodedző

Kecskeméti Áron Kapusedző

Szirányi Dániel Fizióterapeuta

Barna Márton Fizióterapeuta

Magyar Péter Felszerelés menedzser

Imre Lajos Csapatvezető