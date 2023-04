A honi labdarúgás második vonalában hétközi fordulóra kerül sor szerdán, a 34. kört bonyolítják le. A KolorCity Kazincbarcikai SC együttese 18 órától idegenben lép pályára, méghozzá a Pécsi MFC vendégeként. Az észak-borsodiak vasárnap megtörték három meccses nyeretlenségi sorozatukat, ugyanis a KolorCity Arénában 1-0-ra verték a dobogón álló FC Ajkát.

– Az előző héten rendben volt a csapat, annak ellenére, hogy az előző három meccs nem a vártak szerint alakult, legalábbis eredményben, ugyanis játékban nem voltunk rosszak, nem maradtunk alul – közölte Csábi József, a KBSC vezetőedzője. – Az Ajka személyében egy futballozni akaró, és tudó csapattal találkoztunk, úgy gondolom, hogy amit kitaláltunk, az ,,ült" a mérkőzésen. Kollégám úgy nyilatkozott, találtunk egy gólt, de nem: olyan szituációból, akcióból lőttük a találatunkat, amilyet gyakoroltunk, ez, azt hiszem, jó visszajelzés magának a csapatnak, és persze a stábnak is. A helyzetek alapján megérdemelten nyertünk. Volt tartásunk, mind fizikálisan, mind mentálisan, a taktikát betartották a játékosok, hittünk abban, hogy a három, rosszul sikerült találkozó után vissza tudunk jönni. Kapusunk 11-est fogott, nagyon kellett az a hárítás, rendkívül sok pluszt adott a társaságnak. Fontos győzelemmel gyarapodtunk, de a célunkat még nem értük el, ugyanis a hátralévő öt meccsen tizenöt pont szerezhető, héttel vagyunk az osztályozós helytől, ami a tizenötnek kevesebb, mint a fele.

Egy gólokkal kaptak ki

A pécsi vendégjátékkal kapcsolatban az alábbiakat tartotta fontosnak elmondani Csábi József.

– Jelenleg nem tudom, hogy pontosan hogyan, kikkel fogunk kiállni, ugyanis lesz több hiányzónk – árulta el a szakvezető. – De ezt a helyzetet is meg fogjuk oldani, azért vagyok, vagyunk, ki fogjuk találni, hogy miként lehetünk sikeresek. Az idő rövid volt, utaznunk is kell, úgyhogy nem ideális az állapot, de az edzők azért is edzők, hogy a különböző – legyen az bármilyen – feladatokat elvégezzék. Ezért is szeretjük ezt a szakmát. A pécsiek remek őszt produkáltak, hiszen féltávnál a második helyen álltak. Jó a játékosállományuk, modern futball képviselnek. A pillanatnyi helyezésük elég csalóka, mert több egygólos vereséget szenvedtek, mint például az előző két alkalommal a Szegedtől, és az Ajkától. Tehát ebből nem szabad kiindulnunk, azt várjuk tőlük, hogy agresszív, letámadásos játékkal fognak előrukkolni. A legfontosabbnak azt tartom, hogy tiszta lelkiismerettel menjünk fel a pályára, és a mérkőzés végén tiszta lelkiismerettel jöjjünk is le onnan.