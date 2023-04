Labdarúgás: NB III, Keleti csoport

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Sényő-Carnifex FC 1-3 (0-2)

Tiszaújváros, 210 néző. V.: Tóth T.

Tiszaújváros: Herceg – Nagy G., Lehóczki (Páll), Gelsi, Tóth B., Tóth S., Géringer (Gottfried), Varjas, Nagy D. (Molnár), Boros, Valkay. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Sényő: Gagyi – Klepács, Márton, Kapacina K., Kovács, Farkas, Lizák (Toldi), Schmidt, Nagy D., Kapacina V., Orosz (Sztankó). Edző: Imrő László, Fiumei Viktor. G.: Valkay R., ill. Klepács, Márton, Kovács. Jók: Valkay, Varjas, Tóth S., ill. Nagy D., Klepács, Farkas, Márton, Schmidt.

Vitelki Zoltán: – Erre a mérkőzésre is úgy készültünk, mint az összes többire, tudtuk, hogy ők is jó passzban vannak és kellő önbizalommal érkeznek hozzánk. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, ha pontosabbak vagyunk a támadó zónában, hamar előnyt tudtunk volna szerezni. Sajnos, pontrúgásból az ellenfél szerzett vezetést, majd a második gólt is. Ezután egy kicsit visszaesett a játékunk, de nagy problémát nem láttam. A második félidőt szerettük volna góllal kezdeni, de megint az ellenfél talált be. Folyamatosan az eredmény után kellett mennünk, mégis a 3 gól után láttam azt, amit az első félidőben is szerettem volna. Jobban játszottunk, agresszívebbek voltunk, türelmesebben járattuk a labdát, de ezt sajnos 3 gólos hátrányban. Talán, ha hamarabb sikerült volna szépíteni, szorosabb lehetett volna a vége. Ahogy eddig is, most is azt mondom, dolgozunk tovább, mert amíg a játékvezető fújja a sípot és gurul a labda, nem állunk meg.

Fiumei Viktor: – Készültünk erre a mérkőzésre, a cél az volt, hogy vagy tartsuk a különbséget, vagy tovább növeljük. Hál' istennek ez sikerült. Szerintem mi sokkal jobban felpörögtünk és beleálltunk ebbe a mérkőzésbe. Nagyon jókor rúgtuk a góljainkat, hátul pedig stabilak voltunk, így teljesen megérdemelten nyertünk.