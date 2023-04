A Sport Without Waste (SWW, Hulladékmentes Sport) projekt az Európai Unió ERASMUS+ programja támogatásával megvalósuló kezdeményezés, amelynek célja a Hulladékmentes Sport mozgalmának elindítása. Ennek keretében a Magyar Diáksport Szövetség a tanév végéig a diákolimpia meghatározott országos és megyei döntő eseményeire – így a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei versenyekre is – edukációs standdal települ ki, ahol a diákok különböző tematikus játékokat játszhatnak. Ezek célja a fenntarthatósággal, kiemelten a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos tudnivalók elsajátítása, illetve a hulladékmentes sportoláshoz kapcsolódó tippek, tanácsok átadása. A szervezet felhívja például a figyelmet sportoláskor az eldobható PET-palackok helyett a saját kulacs használatára, a magunkkal hozott ételek újra felhasználható vagy környezetbarát anyagú csomagolására, és a rendezvényeken a hulladékok szelektív gyűjtésére. Az edukációs játékban aktívan résztvevő fiatalok a fenntarthatóságot jelképező kulacsot nyerhetnek. A program a múlt hétvégi kecskeméti V-VI. korcsoportos B kategóriás kosárlabda diákolimpián startolt, a középiskolás kosaras fiatalok próbálhatták ki először az SWW kvízt, a célba dobást és a szerencsekereket.

A program Magyarországon kívül Bulgáriában, Romániában, Szerbiában, Albániában és Törökországban egy-egy partnerszervezet közreműködésével valósul meg a bolgár BGBE Active koordinációjával. A 2024. május 31-i projektzárásig cél, hogy az egyes országokból számos jógyakorlat és implementációs tapasztalat gyűljön össze, amelyet a koordinátor ajánlások formájában tehet közzé széles körben. A projekt megvalósítását és hosszútávú fenntarthatóságát további két partnerszervezet – az International Sport and Culture Association (ISCA) és a zöld gyakorlatokat támogató projektek fejlesztésében jártas norvég Nabolagshager – szakmai tapasztalatokkal segíti – kaptuk a hírt Szilágyi Andreától, az MDSZ kommunikációs és marketing osztályának vezetőjétől.