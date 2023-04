Hajrájához ért az NB I.-es labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja. A 29. forduló keretében ma 14 óra 15 perckor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaegerszegi TE FC mérkőzést, amely a bennmaradás és a kiesés szempontjából sorsdöntőnek ígérkezik. A fürdővárosiak zsinórban háromszor kaptak ki és most mindenképpen győzniük kell ahhoz, hogy a kezükbe vegyék saját sorsuk irányítását. Tekintettel arra, hogy még utazniuk kell a Mol Fehérvár FC-hez és a Budapest Honvédhoz is, otthon pedig a Paksi FC-t és a Ferencvárosi TC-t látják majd vendégül – ennek következtében már a döntetlen is nagy kudarc lenne számukra. A ZTE hasonló cipőben van, a kilencven perc így számukra is az életveszélyes kategóriába tartozik.



Egymás ellen

A kövesdiek az első osztályban eddig tizenegyszer játszottak az egerszegiekkel, az összesített mérleg pedig kiegyenlített képet mutat: három győzelem és öt döntetlen mellett három vereséget szenvedtek. A 2021/22-es szezonban háromszor találkoztak: 2021 augusztusában 3–2-es mezőkövesdi siker született, a 13. fordulóban Zalaegerszegen 1–1-es eredménnyel zárult a mérkőzés, míg a 24. fordulóban gól nélküli döntetlent játszott a két csapat Mezőkövesden. Ebben az idényben kétszer találkoztak a felek: szeptember 2-án 5–0-ra győztek a zalaiak a dél-borsodi kisvárosban, míg február 5-én, gól nélküli döntetlen született az egymás elleni, Zalaegerszegen rendezett mérkőzésen. A két csapat a Mol Magyar Kupa negyedöntőjében is összecsapott egymással és a matyóknál tartott találkozó 4–1-es zalai sikerrel zárult.



Mindent elkövetnek

– Az egyik közvetlen riválisunk ellen lépünk pályára szombaton – kezdte Kuttor Attila, az MZSFC vezetőedzője, majd így folytatta: – Nem számítok könnyű mérkőzésre, hiszen mindkét csapatnak nagy szüksége van a pontokra. Az előző három bajnoki találkozó számunkra kedvezőtlen eredménnyel zárult, természetesen hazai környezetben szeretnénk javítani. Ezúttal is a saját játékunkkal próbálunk meg érvényesülni és hazai pályán nem lehet más a célunk, mint megnyerni a mérkőzést. Mindent el fogunk követni azért, hogy jó eredményt érjünk el a rivális Zalaegerszegi TE FC ellen.



Drazic visszatér

Az otthoniaknál Kállai Z. és Prudnikov sérült, a gólerős Drazic viszont felépült és minden bizonnyal visszatér a kezdők közé. A Mezőkövesd Zsóry FC várható összeállítása: Piscitelli – Kállai K., Lukic, Beriashvili, Filip (Vajda S.) – Cseri, Karnitski, David Babunszki, Besirovic – Molnár G., Drazic.



A 29. forduló teljes programja

Péntek, 20.00: Kecskeméti TE – Paksi FC

Szombat, 14.15: Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaegerszegi TE FC. 17.00: Kisvárda Master Good – Budapest Honvéd. 19.30: Vasas FC – Puskás Akadémia FC

Vasárnap, 15.30: Debreceni VSC – Mol Fehérvár FC

Hétfő, 18.00: Újpest FC – Ferencvárosi TC



A tabella

1. Ferencvárosi TC 28 17 6 5 55-25 57 pont

2. Kecskeméti TE 28 13 12 3 43-25 51

3. Paksi FC 28 13 5 10 52-46 44

4. Debreceni VSC 28 12 7 9 45-38 43

5. Puskás Akadémia FC 28 11 10 7 39-36 43

6. Újpest FC 28 10 7 11 36-47 37

7. Kisvárda Master Good 28 8 12 8 37-42 36

8. Mezőkövesd Zsóry FC 28 8 8 12 28-37 32

9. ZTE FC 28 8 7 13 31-36 31

10. MOL Fehérvár FC 28 7 9 12 33-38 30

11. Budapest Honvéd 28 7 7 14 28-44 28

12. Vasas FC 28 4 10 14 24-37 22