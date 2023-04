Bőcs KSC – Nyékládházi DE 2–3 (2–1)

Bőcs, 80 néző. V.: Nagy F.

Bőcs KSC: Mertus – Pataki, Tóth T., Irhás I., Lakatos L., Szabó I., Ondó (Kramcsák), Bicskey, Matesz (Lakatos N.), Titkó G., El-Sherif. Edző: Zsiga Gyula. Nyékládházi DE: Horváth Á. – Kolompár (Osváth), Bodnár D., Orosz Z. (Durst), Hajdú (Leczó), Tóth M. (Zouaoui), Zsadányi, Hankó, Répási, Ambrus B. (Barna Á.), Nagy B. Edző: Tóth Rajmund. G.: Lakatos L., Ondó, ill. Hankó (2), Tóth M. Jók: Pataki, ill. az egész csapat.

Zsiga Gyula: – Több játékos is mélyen tudása alatt játszott, aminek egyenes kövbetkezménye lett a vereség. Gratulálok a nyékli csapatbnak és további sikereket nekik. Reméljük, hogy jövőre is találkozunk ebben az osztályban.

Tóth Rajmund: – Az első félidőben rossz felfogásban játszottunk és szerencsénk is volt. Végre a második félidőben nagyot melózott a csapat. Dicséret illet mindenkit, büszke vagyok a srácokra, további sok sikert a Bőcsnek.

Bánhorváti – Mezőkeresztes VSE 2–1 (0–1)

Bánhorváti, 150 néző. V.: Kujbus.

Bánhorváti: Málik – Hallgató (Nagy D.), Nagy Á., Kovács Sz., Lukács, Filkóházi, Horváth Sz. (Palkó), Henez, Zsigrai, Kréti, Lovasi. Edző: Mátyás József. Mezőkeresztes: Kertész V. – Nagy Á. (Vámosi R.), Fekete M., Dávid F. (Banu A.), Sebestyén, Burka (Figeczki), Molnár M., Takács B., Csiszár, Nagy Z., Budai. Edző: Kertész Péter. G.: Filkóházi, Horváth Sz., ill. Csiszár. Jók: Lovasi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Mátyás József: – Jól előkészített pályán az első félidőben gyengén futballoztunk. A félidőben pár dolgot átbeszéltünk és módosítottunk a posztokon. Nagy energiákat mozgósított a csapat, jött is a jó játék, a gólok és a megérdemelt három pont.

Kertész Péter: – Csúsztunk, másztunk, de minden elpattant tőlünk. Becsülettel küzdöttünk, játékban viszont több kell.

Gesztely FC – Mezőkövesd Zsóry FC tartalék 0–3 (0–2)

Gesztely, 100 néző. V.: Majoros.

Gesztely FC: Galambvári – Erdélyi (Szárnya), Illés R., Király V., Bíró (Bacsó L.), Lénárt (Varga L.), Mészáros Gy., Horváth S., Bucsák, Berta (Mészáros B.), Csáki. Edző: Simon Imre. Mezőkövesd Zsóry FC tartalék: Juhász I. (Ferencsák) – Bernáth, Bacsó, Csomós, Gíber, Dankó, Ináncsi (Lovász), Ludvig (Vincze), Porkoláb (Bodnár A.), Lőrincz (Ujvári), Rozgonyi (Tóth Á.). Edző: Sivák Sándor. G.: Bernáth, Dankó, Bodnár A. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Simon Imre: – Gratulálunk az ellenfelünk győzelméhez.

Sivák Sándor: – Nagyon jó pályán megérdemelt győzelmet arattunk.

Cigánd SE – Ózd-Sajóvölgye 0–0

Cigánd, 400 néző. V.: Jakab Gy.

Cigánd SE: Poór – Ferencz R., Tóth Sz., Kovács G. (Hussein), Katona, Szilvási, Motkó (Kőrizs), Nagy D. (Baráz), Tóth Á. Fabu, Kelemen. Edző: Paulik István. Ózd-Sajóvölgye: Kosztyu – Szemere, Szlifka Cs. (Stefán B.), Takács T., Bene A., Pataki R., Horváth S., Zimányi (Jobbik), Havasi, Fábián B., Sebők. Játékos-edző: Bene Attila. Jók: Szilvási, Katona, Kelemen, ill. az egész csapat.

Paulik István: – Gratulálok az egyesület összes tagjának a bajnoki címhez. A részfeladatot teljesítettük, de a java még hátra van.

Bene Attila: – A mérkőzésen megérdemelten szereztünk egy pontot. Gratulálok a Cigánd bajnoki címéhez és nagyon sok sikert az osztályozóhoz.

BSK Alsózsolca – Hidasnémeti VSC 4–4 (1–3)

Alsózsolca, 80 néző. V.: Németh Z.

BSK Alsózsolca: Lövey – Tóth N. (Urbán), Polényi T., Subert, Bóna, Porkoláb (Vidó), Kis-Orosz, Bóta, Dunai (Borai), Lippai, Erdei-Nagy (Csattos). Edző: Varacskai István. Hidasnémeti VSC: Fízer – Petrecsko (Fülöp), Menougong (Ambrus Zs.), Varga M., Moroziuk (Tóth G.), Bakos (Varga A.), Molnár M., Földi, Holló, Tucsa, Nyitrai. Edző: Georger Menougong. G.: Lippai, Polényi T., Erdei-Nagy, Bóta, ill. Földi (2), Holló, Tóth G. Kiállítva: Polényi T. (89.). Jók: az egész csapat, ill. Földi, Holló, Tucsa.

Varacskai István: – Háromszor tudtunk kiegyenlíteni, de így nehéz lesz mérkőzést nyerni, ha folyamatosan hátrányba hozzuk saját magunkat, elől pedig sok helyzetet kihagyunk. Viszont most mindenki akart, ennek köszönhetjük az egy pontot.

George Menougong: – Ennyi potyagólt egy bajnokságban nem lehet kapni. Gratulálunk az Alsózsolcának. Saját magunk ellensége voltunk.

Sajóbábonyi VSE – BTE Felsőzsolca 1–0 (0–0)

Sajóbábony, 100 néző. V.: Tiszóczki.

Sajóbábonyi VSE: Gergely R. – Mezőssy (Filetóth), Kovács P., Németh D., Titkó B., Szitai (Póczos), Huszti, Tóth I., Kecskés T. (Madarász M.), Tóth T. (Orlóczki M.), Sebők B. (Rontó). Edző: Kovács Péter. BTE Felsőzsolca: Giák T. – Kupcsik, Homonnay, Hopka, Moroncsik, Bak (Szólya), Veréb Á., Giák, Molnár D., Németh Á., Csendom, Rozsnyai (Balogh Zs.). Edző: Gulyás Dénes. G.: Mezőssy. Jók: az egész csapat, ill. Giák T., Veréb Á., Csendom, Homonnay.

Kovács Péter: – Gratulálok a Felsőzsolca játékosainak, vezetésének és szurkolóinak az Amatőr Kupa megnyeréséhez. Ez a győzelem mutatja a megyei első osztály erősségét. Sok hiányzójuk ellenére rendkívül egységes és fiatal csapat ellen nehéz mérkőzésen sikerült begyűjtenünk a három pontot. Kicsit tompábban, fásultabban futballoztunk, de a gárda erényét mutatja a győzelem.

Gulyás Dénes: – A szerdai kupameccset követően sérültekkel és fáradt játékosokkal és U19-es fiatalokkal megtűzdelve léptünk pályára. Ennyire telt, további sok sikert Sajóbábony csapatának.