A férfi Extraligában, a döntőbe jutásért, az egyik ágon a GreenPlan-VRCK és a MÁV Előre SC-Foxconn harcol, a felek az egyik csapat harmadik sikeréig tartó csatában a harmadik mérkőzést kedden játszották.

Az első szettet hazai támadási hibák indították (1-3), és Doda vezetésével diktáltak a vendégek (5-9). Akadozott a barcikai gépezet, olyannyira, hogy jelentős előnyre tett szert az Előre (8-13). Közelebb jött a VRCK (10-13), azonban Kociék ismét megrázták magukat, szükséges volt a borsodiak szakvezetőjének időkérése (10-16). Bejött Csoma helyett Szabó D., aki azonnal egy remek helyezett labdával mutatkozott be, és Reffatti is kettőt tolt a szekéren (13-16). Hosszú volt Páez nyitása, aztán megint Reffatti volt a főszereplő: egy mentés során a reklámtáblában landolt, lenn maradt, meg kellett állítani a meccset, de szerencsére semmi baja nem lett. Parkettát ért vagy nem a labda a Vegyész-részen, ez volt a vita tárgya, a pont a látogatóké lett. Ellenfelét űzte a Barcika (18-20), azonban a 18-23 már nem nézett ki jól. Nem is engedték ki kezükből a vezetést a fehérváriak (20-25).

A második menetben, 4-1-nél szépen néztek ki a hazai dolgok, de a MÁV Előre pillanatok alatt egalizált, így szünetet kért Toronyai Miklós. A center,- és a blokkpontok kissé hiányoztak a házigazdánál, azonban Szabó D. rendületlenül termelt a szélen (7-5). Ekéék is mozgósították az energiákat (8-9), nagyon változatos, kiélezett volt a játszma (10-10). Páez sánca, aztán az ő nyitásai alapoztak meg előnyt, mire ,,időzött” a vendégcsapat (13-11). Reffatti egyes blokkban alkotott, ezek a pályaválasztó percei voltak. Utána is, így 18-13-nál játékmegszakítást kezdeményezett Dávid Zoltán. Nagy mentés is bejött (21-16), meg úgy nagyjából minden, teljesen jogosan egyenlített a Vegyész (25-18).

A folytatásban

Partiban voltak a csapatok a harmadik szett kezdetén (4-4), itt is, ott is voltak, jó megoldások. Szabó D.-ék kettőt tettek közé (7-5), érződött, hogy már nem szeretne játszmát ajándékozni a hazai alakulat. Amihez persze a vendégeknek is volt szavuk (7-7), így aztán ismét egy ki-ki küzdelem bontakozott ki (12-12). Így zajlott ez a továbbiakban is, a közönséget kiszolgálta mind a két együttes (16-16). Két pont ,,oda” és a Barcika időt kért, ami 19-21-nél újfent szükséges volt. Meglett az egál, és harc a vezetésért, ugyanezt tette a Foxconn is, 24-23-nál Szabó D. kegyetlen ütést eresztett meg (25-23).

A negyedik felvonásban is 4-4 volt az állás, Moraes kétszer sáncolt kiválóan, kellett a szünet a Fehérvárnak (7-4). Maradt a VRCK előnyben, ez tetszett a hazai nézőknek, a MÁV légiósai rontottak, ez jel volt Dávid Zoltánnak a pihenőre (11-6). Persze, még bőven kellett küzdenie a Barcikának, úgy nézett ki, ezzel is nincs is baj. A lábas, focizós mentés nem sikerült (13-10), majd felválltva születtek a pontok (16-13). A vendégek zárkóztak, és egy ászértékű szervával 18-18-ra alakították az eredményt. Juhászék elővettek az eszköztárukból dolgokat, majd volt szócsata is, miközben Moraes szorult ápolásra (21-20). 23-23-nál kérdés volt, ki teszi közé a két pontot, senki, az később a Fehérvárnak sikerült (25-27).

Az ötödik, rövidített szettben még a háló is a vendégekkel volt, 1-4-nél időt kért a hazaiak szakvezetője. Jól mozgott a hazai támadásokra a Foxconn, 1-7-nél örömtáncot jártak a fehér mezes látogatók. Toronyai edző megtette, amit még meg tehetett, másodszor is megbeszélést tartott, ám ez a hátrány már túl soknak tűnt. Rohamot indítottak Blázsovicsék (6-9, 8-10), azonban Pestiék nem engedték átfordítani a szerencsekereket (10-15).