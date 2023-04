Világbajnoki futamon korábban már részt vett Herczig Norbert és Ferenc Ramón, 2021-ben a Portugál Rallyn indultak közösen. A különbség a két évvel ezelőtti versenyhez képest nem csak az, hogy ott murván, míg Horvátországban aszfalton kell helytállniuk. Akkor az ERC felkészülés volt a cél, most viszont a világbajnokság résztvevőjeként, bajnoki pontokért indul a ŠKODA Rally Team Hungaria. A stratégia viszont a vb-n is az lesz, mint az ERC-ben, a fokozatosság elvét követi a csapat.

Minimális tapasztalat

- Általában csak olyanon szoktam ábrándozni, amit reálisan elérhető célnak gondolok - árulta el az érzéseit a futam előtt Herczig Norbert. - Őszintén szólva a világbajnokság ebben nem volt benne, de Ramón már évek óta kapacitál, hogy vágjunk bele. Nekem az ERC tűnt a maximumnak, de most, hogy ideértünk, kezdem elhinni, hogy igaz lehet. A 2021-es portugáliai tapasztalat után már nem annyira idegen számunkra ez a közeg, de semmiképpen sem mondhatom még ismerősnek. Az ERC-hez hasonlóan most is hároméves projektben gondolkodunk. Az első év a tanulásé, a pályákat meg kell előbb ismernünk, és később erre szeretnénk építeni. Ez azt jelenti, hogy most a legfontosabb szempont a célba érkezés lesz.

A ŠKODA Rally Team Hungaria párosának elkötelezettségét jól mutatja, hogy teszt helyett versennyel készültek a világbajnoki futamra, a Quatrro River Rallyn ismerkedtek a speciális horvát aszfalttal.

- Három héttel ezelőtt Karlovacban versenyeztünk, és rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodtunk - tette hozzá a korábbi négyszeres magyar bajnok ralis. - Most a keddi pályabejáráson is volt olyan szakasz, amin akkor már mentünk, és ez nagy könnyebbség volt már a pályafelírásnál is. Ezen a napon öt pályát kellett feldolgozni plusz a shakedown-t, így reggel héttől este hétig utóban ültünk és dolgoztunk. Már ebből is látszik, hogy a vb az ERC-hez képest is nagyobb terhelést jelent, és akkor még nem is beszéltünk az időben és versenytávban is jóval hosszabb futamról. Természetesen nem csak nekünk, hanem a szerelőknek és a csapat minden tagjának komolyabb feladat ez, de a csillogó szemeken látom, hogy megérte belevágni, óriási élmény ez mindannyiunknak.

Beárnyékolja a hétvégét

Az első világbajnoki futam kapcsán érzett várakozást beárnyékolja a múlt csütörtöki tesztbaleset, amelyben Craig Breen életét vesztette. Herczig Norbert és Ferencz Ramón jó kapcsolatban volt az ír versenyzővel, így még inkább megrázta őket a tragédia.

- Mondanom sem kell, hogy mennyire lesújtott minket a hír - folytatta - . Craig emléke itt van velünk, és itt lesz egész hétvégén. A Róma Rallyn két évvel ezelőtt ő jött oda gratulálni nekünk, és tavaly az Acropolis Rallyn is találkoztunk vele. Fantasztikus versenyző volt, remek ember, a halála óriási veszteség a rallynak. Nagyon csendes most a szervizpark.

A WRC2 szabályainak értelmében a párosok a tizenhárom világbajnoki fordulóból hét futamon szerezhetek pontokat, az év végi értékelésbe a legjobb hat eredmény számít. A WRC2 mezőnye ebben a szezonban nagyon erős, rengetegen indulnak, ezért a futamok kiválasztása sem volt könnyű.

Mindenképpen aszfalton szerettünk volna kezdeni, így a szomszédos Horvátország kézenfekvő volt. Portugália, Szardínia, Görögország, Chile és Japán szerepel még a listánkon. Próbáltunk olyan versenyeket választani, ami a következő években része lesz a naptárnak. Az látszott az elmúlt években, hogy ahol megvolt a rutinunk, ott sikerült jó eredményeket elérnünk. Portugália előtt elindulunk egy portugál ob futamon, ahol szintén szerepel a programban egy vb-s pálya is. Ez azt jelenti, hogy a következő hétvégén is versenyezni fogunk, de erre is szükség van ahhoz, hogy akklimatizálódjunk a murvához.

Három nap, húsz gyorsasági

A Horvát Rally első napja lesz a leghosszabb, a nyolc gyorsasági szakasz összesen 130 kilométer. A szombati nyolc gyorsasági 14 kilométerrel rövidebb, de nem biztos, hogy könnyebb lesz, majd a zárónapon újabb négy szakasz vár a mezőnyre, 54 kilométer össztávval. Az utolsó gyorsasági a Power Stage, a 14 kilométeres Zagorska Sela - Kumrovec szakaszon a WRC2 mezőny is plusz pontokat szerezhet. A legjobb három páros kap 3-2-1 pontot. A Croatia Rally egyik sajátossága, hogy a közelsége miatt a magyar szurkolók közül is sokan ott lesznek a pályák szélén.

Horvátországba az elmúlt két évben is rengeteg magyar szurkoló utazott el, biztos vagyok benne, hogy most is sokan lesznek, így egy kicsit hazai pályán érezhetjük magunkat - szögezte le Herczig Norbert. - Kellemes meglepetés volt, hogy már a keddi pályabejáráson is találkoztunk két magyar szurkolói csoporttal. Nagyon megörültek nekünk, és mondanom sem kell, hogy nekünk is megdobbant a szívünk. Ez mindig óriási motivációt jelent nekünk, a magyar zászlót látva a pálya szélén, vagy egy magyar szót hallva a szervizparkban újabb energiákat tudunk mozgósítani. Remélem, sikerül a szurkolóknak is örömet okoznunk ezen a hétvégén.

A Croatia Rally programja:

Április 20., csütörtök

9:00, Shakedown (Okic)

18:30, Rajtcereómia – Zágráb

Április 21., péntek - gyorsasági szakaszok

8:03, GY1, Mali Lipovec - Grdanjci/1 19.20 km

8:56, GY2, Stojdraga - Hartje/1 25.67 km

9:59, GY3, Krašić - Vrškovac/1 11.11 k

11:12, GY4, Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki/1 9.11 km

13:02, Szerviz, Zágráb - 40 perc

14:45, GY5, Mali Lipovec - Grdanjci/2 19.20 km

15:38, GY6, Stojdraga - Hartje/2 25.67 km

16:41, GY7, Krašić - Vrškovac/2 11.11 km

17:54, GY8, Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki/2 9.11 km

19:24, Flexi Szerviz, Zágráb - 45 perc

Április 22., szombat

6:31, Szerviz C, Zágráb - 15 perc

7:54, GY9, Kostanjevac - Petruš Vrh/1 23.76 km

9:05, GY10, Vinski Vrh - Duga Resa/1 8.78 km

10:23, GY11, Ravna Gora - Skrad 1 10.13 km

11:26, GY12, Platak/1 15.63 km

14:06, Szerviz, Zágráb - 40 perc

15:52, GY13, Kostanjevac - Petruš Vrh/2 23.76 km

17:05, GY14, Vinski Vrh - Duga Resa/2 8.78 km

18:23, GY15, Ravna Gora - Skrad/2 10.13 km

19:26, GY16, Platak/2 15.63 km

21:46, Flexi Szerviz, Zágráb - 45 perc

Április 23., vasárnap

5:30, Szerviz, Zágráb - 15 perc

7:08, GY17, Trakošćan - Vrbno/1 13.15 km

8:38, GY18, Zagorska Sela - Kumrovec/1 14.09 km

10:26, GY19, Trakošćan - Vrbno/2 13.15 km

12:01, Gyűjtő, Kumrovec - 57 perc

13:15, GY20, Zagorska Sela - Kumrovec/1 14.09 km

15:30, Céldobogó - Zágráb