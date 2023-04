Nincs megállás. Máris itt a következő feladat. Hadik András és Kertész Krisztián a Mitropa Kupa idei második futamán is rajthoz áll Ausztriában. A Rebenland után következik a Lavanttal Rally, amelyet aszfaltok körülmények között bonyolítanak le az előttünk álló hétvégén. A naptár ugyan már áprilisnál jár, de az időjárás alaposan bekavarhat a mezőny számára. Erre kell készülni a korábbi négyszeres magyar bajnok ralisnak, és az egész csapatnak.

Fotós: Pál Bence

Magas, hegyi pályák

– A rendezőtől kaptunk egy e-mailt, hogy az osztrák hegyekben akár havazás is lehet, ezért készüljünk fel megfelelő abroncsokkal - avatott be az előkészületekbe Hadik András. - A pályák többségét keskeny, hegyi utakon jelölték ki, ami számunkra egyértelműen újdonság lesz. Ilyenekkel itthon keveset találkozunk, ráadásul most egy premier előtt állunk, hiszen ezen a versenyen még soha nem indultunk. Az újdonsággal kapcsolatban kellő várakozás van bennünk. A kihívás szempontjából mindenképpen pozitívum, a versenytempó szempontjából viszont biztos, hogy hátrányban leszünk azokkal szemben, akik többször indultak már a Lavantall Rallyn. Az osztrák versenyek egyébként is a nehezebbek közé tartoznak, így pedig még jobban felértékelődik a pályabejárás szerepe. Nagyon fontos, hogy jó itinert írjunk, pontosan dolgozzuk fel a ránk váró gyorsasági szakaszokat.

Murváról aszfaltra és vissza

Hadik András és Kertész Krisztián nem csak a Mitropa Kupa, hanem a magyar bajnokság szezonnyitóján is ott volt a mezőnyben. Az R5-ös, Mk II-es Ford Fiestának azonban elment a kormányszervója, ezért a páros számára hamar véget ért a Székesfehérvár Rally. Ezután a csapatnak nem csak ezt a műszaki hibát kellett elhárítania, hanem a kocsit is vissza kellett állítani aszfaltos körülményekre. A munkát elvégezték, innentől kezdve újra a versenyzőkön a sor.

Másfél napos száguldás

– A csütörtöki pályabejárás után lesz egy shake down, amin mindenképpen szeretnénk ott lenni. Ezt már jeleztük is, bízom benne, hogy ezen az eseményen sikerül teljesen ráhangolódni a futamra - tette hozzá Hadik András. - A osztrákoknál hagyomány, hogy egy rövidebb programmal kezdenek, másnap pedig szinte reggeltől estig versenyünk. Most is így lesz. A magyar futamokhoz képest vélhetően kisebb lesz az átlagsebesség, viszont technikásabb szakaszokon mehetünk, ami biztos, hogy sok érdekességet és izgalmat tartogat majd. A mezőny gyakorlatilag ugyanaz lesz, mint a Rabenland Rallyn. Eredménykényszer nincs rajtunk, ésszerűtlen kockázatot egyáltalán nem akarunk vállalni. A Mitropa Kupában leszünk értékelve, meglátjuk, mi lesz. Szeretnénk egy jót autózni, és ha összejön, akkor csatázni az élmezőny többi tagjával.

Fotós: Pál Bence

A Lavanttal Rally programja

2023. április 13., csütörtök

9:00 - 16.00, Shakedown

2023. április 14., péntek - gyorsasági szakaszok

GY1, Vorderlimberg I. (14.46 km) 13:53

GY2, Arlinggraben I. (8.91 km) 14:40

GY3, Vorderlimberg II. (14.46 km) 16:48

GY4, Arlinggraben II. (8.91 km) 17:35

2023. április 15., szombat - gyorsasági szakaszok

GY5, Schönweg - Siegeldsdorf I. (14.00 km) 8:08

GY6, Circiuit Eitweg I. (10.51 km) 8:51

GY7, Schönweg - Siegeldsdorf II. (14.00 km) 10:59

GY8, Circiuit Eitweg II. (10.51 km) 11:42

GY9, Hammer - Prebl I. (14.96 km) 14:30

GY10, Prebl - GH Perner I. (13.11 km) 14:53

GY11, Hammer - Prebl II. (14.96 km) 17.01

GY10, Prebl - GH Perner II., Power Stage(13.11 km) 17:24

Cél, 18.20

A Mitropa Kupa idei versenyei

2023. április 14-15. Lavanttal Rallye (Ausztria)

2023. május 26-27. AMTK Rally Velenje (Szlovénia)

2023. június 22-24. 55. Mecsek Rallye (Magyarország)

2023. július 07-08. Rallye Casentino – Toscan (Olaszország)

2023. szeptember 08-09. Rally Kumrovec (Horvátország)

2023. szeptember 22-24. Rally Nova Gorica (Szlovénia)

2023. október 26-28. 63. Rallye International du Valais (Svájc)