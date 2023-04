A labdarúgó NB II-ben, a 32. forduló keretében vasárnap 17 órától Tiszakécskei LC – KolorCity Kazincbarcikai SC találkozót rendeznek. A tabellán egymás mellett áll a két alakulat (KBSC: 38 pont, TLC: 37 pont), úgyhogy kiemelkedően fontos itt is, ott is a meccs, hiszen aki nyer, az elég távolra kerül nem csak a kieső, hanem az osztályozós pozíciótól is.

– Tény, két, hasonló tudású csapat fog megmérkőzni egymással – közölte Csábi József, a barcikaiak vezetőedzője. – Ugyanakkor a Tiszakécske más, másabb stílusban futballozik, mint volt szerdai ellenfelünk, a Soroksár. Több rendszert is alkalmaznak, majd meglátjuk, hogy melyiket ,,húzzák elő", mindenesetre igyekszünk, igyekeztünk minden várható eshetőségre felkészülni. Vendéglátóink hét közben bravúros sikert arattak Pécsett, ami bizonyára pozitívan hat rájuk az öltözőben, de a szerdán nyújtott játékunkra mi sem panaszkodhatunk, annak ellenére, hogy kikaptunk a Soroksártól. Két vereség után vagyunk, kell az eredmény, racionálisan erre kell rámennünk.

A vezetőedzővel való beszélgetés során hosszabban is szóba került a hétközi, KolorCity Arénában elszenvedett 3-1-es vereség.

– Sajnálom, és még mindig bosszús vagyok – árulta el Csábi József. – Az ilyen meccseket le kell tudunk hozni, ezúttal nem a mi oldalunkon voltak azok a bizonyos fordulópontok. Eladunk labdát, fontos helyen, kihagyunk 11-est, de még így is kiegyenlíthettünk volna az első félidőben a Soroksár ellen. Jól játszottunk, meg voltak a lehetőségeink, talán még ennyi soha, mióta itt vagyok a klubnál. A 61. percben egalizáltunk, miénk volt a mérkőzés, úgy nézett ki, csak az lehet a kérdés, mennyi lesz közte, erre a 81. percben ismét az ellenfél talált be. Továbbra is hajtottunk, hogy pontot szerezzünk, de nem sokkal a vége előtt megkaptuk a harmadik gólt, ami igazából már nem osztott, nem szorzott. Az utóbbi időben ennél az összecsapástól voltak rosszabb meccseink, azokat nyertük, most meg jó teljesítménnyel alulmaradtunk. A produkcióra tudunk építeni, meg kell tartanunk a pozitív dolgokat a folytatásra.

A KBSC-nél Szekszárdi T. és Dvorschák továbbra sem épült fel százszázalékosan korábbi sérüléséből, hasonló ok miatt Kovács B. játéka szintén kérdéses, míg arra is kevés az esély, hogy a betegségből nemrég felgyógyult Takács T. mennyire lesz bevethető állapotban. A várható összeállítás: Megyeri I. G. – Szemere B., Szekszárdi M., Ur, Lippai T., Süttő – Ádám F. (Kovács B.), Heil, Csatári – Bacsa, Pálinkás. MI