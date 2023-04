Vasárnap este visszajutott az NB I-be a DVTK labdarúgócsapata, a 113 éves klub legnépszerűbb sportágának az együttese a mostanit követő idényben az 57. évadját kezdheti a legjobbak között. Mindez azok után jelenthető ki, hogy a piros-fehérek a 2022/23-aas évad NB II-es bajnokságának 33. fordulójában, a HR Rent-Kozármisleny otthonában 3-2-re nyerni tudtak, és ezzel éllovasként olyan előnyre tettek szert a tabella harmadik helyén – feljutást már nem érő pozícióban – álló gárdájával szemben, ami behozhatatlan a bajnokság hátralévő részében.

Mislenyben a 12. élvonalba jutást ünnepelhettek meg a piros-fehér fanatikusok, aki a meccs lefújását követően a stadion mellett várakozó csapatbusznál megvárták a játékosokat, a gárda szakvezetőjét, Kuznyecov Szergejt, aki az euforikus pillanatok közepette megköszönte a drukkereknek az eddigieket, de hű maradt önmagához, mert ezúttal sem mondta ki, hogy bajnoki címet akarnak nyerni, ezt a következtetést meghagyta a jelenlévő drukkereknek:

,,Még nincs vége. Megvan a első célunk. A fő célunk még előttünk áll. Reméljük, hogy tudunk a három hazain, és persze az idegenbelieket is ideértve, a hátralévő öt mérkőzésen is sok sikert hozni. Most viszont az egész csapat nevében szeretnék köszönetet mondani nektek, hogy velünk vagytok.”

A szakvezető szavai után pedig Diósgyőr kiáltások következtek, mind a drukkerek, mind a csapat tagjai részéről.

Óriási boldogság

A diósgyőri klub vezetői részéről, a kozármislenyi találkozón egyedül dr. Bajúsz Endrével, a labdarúgócsapat szakmai vezetője találkoztunk, aki vasárnap este így nyilatkozott lapunknak:

,,Óriási boldogság, hogy elértük a célunkat, hogy feljutottunk. Külön öröm, hogy öt fordulóval a bajnokság vége előtt sikerült ez. Van azonban még néhány meccs hátra az évadból, amelyen igazolhatjuk, hogy nem véletlenül állunk az élen az NB II-ben. A klub vezetése nem a mai nappal kezdi meg a felkészülést az NB I-re, de plusz időt nyertünk azzal, hogy ilyen korán behozhatatlan előnyre tettünk szert. Gratulálok a fiúknak a feljutáshoz, köszönöm, amit eddig tettek. A mai mérkőzésről annyit, hogy odatették magukat a játékosok, minden igyekezetükkel azon voltak, hogy sikerrel vívják meg ezt a mérkőzést, és a fontos pillanatokban szép erényeket villantottak.”