A fiúk kupáját a fővárosi Piarista Gimnázium, a lányokét a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolái vitték haza. Az egyik legnépszerűbb csapatverseny, a B kategóriás röplabda idén nevezési rekordot döntött, és a pandémia előtti számot is meghaladva 379 csapatnál állt meg. A nevezési számok alapján Pest vármegye emelkedik ki, ahonnan majdnem kétszer annyi csapat nevezett be a versenyre, mint a többi vármegyéből. Az országos döntőbe a vármegyei győztesek, azaz összesen 40 fiú és lány csapat kvalifikálta végül magát, így a háromnapos verseny majdnem 500 diák részvételével zajlott a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában és a Tóth Árpád Gimnáziumban. Visszalépések miatt végül a lányoknál Pest vármegye tudott 2 csapatot delegálni a legjobbak közé, a fiúknál pedig Csongrád vármegye. Óriási sikerként könyvelhetjük el az első alkalommal induló debreceni egyetemi fiú csapat eredményét, hiszen „kezdőként” mutatták meg, hogy egy jó edző és a lelkes, zömében más sportágakban jeleskedő sportolók is tudnak értékes és eredményes közösséget teremteni. Ezen az eseményen is jelen volt az MDSZ hulladékmentes sportolásról szóló kampánya, a Sport Without Waste elnevezésű program, amelynek keretében a tanév végéig több diákolimpia országos döntőn és megyei versenyen jelenik meg a fenntarthatósággal foglalkozó edukációs stand, és buzdítja a résztvevőket a környezettudatos sportolásra, például saját kulacs használatára, és a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésére. A versenyen az alábbi iskolák szerezték meg a dobogós helyezéseket.

Fiúk: 1. Piarista Gimnázium, Budapest, 2. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 3. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi

Különdíjasok

Legjobb támadó: Sáska Máté, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Legjobb előkészítő: Sárbogárdi András, Piarista Gimnázium

Legtechnikásabb játékos: Tóth Péter, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

Legjobb felkészítő, testnevelő: Szakács Zoltán, Piarista Gimnázium

Lányok: 1. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi, 2. Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum, 3. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

Különdíjasok

Legjobb támadó: Balás Natasa, Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

Legjobb előkészítő: Szabados Dorottya, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Legtechnikásabb játékos: Méhn Petra, Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

Legjobb felkészítő, testnevelő: Balogh Dániel, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium