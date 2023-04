Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei II. osztály, Közép csoport, felnőttek, 23. forduló, április 22., szombat, 17.00: Hejőpapi – Bükkábrány – Mezőkövesd, Tűzoltó pálya. Vezeti: dr. Vígh Tünde. Asszisztensek: Ebergényi Zoltán, Görzsöny Péter.

Egy hölgy, két férfi

A témáról – „semleges” szereplőként, hiszen a konkrét esetben nem érintett – Bodnár Ádámot, a vármegyei I. osztályú játékvezetői keret tagját kérdeztük: ilyen és ehhez hasonló esetekben hogyan oldják meg azt, amit meg kell oldaniuk. Íme a részletes, kimerítő és rendkívül őszinte válasza:

– Tulajdonképpen több ízben is volt szerencsém már női kollégával együttműködni mérkőzésen. Ilyenkor nálam alapvető, hogy úriember módjára megkérdezem a hölgyet, hogy miben tudok segíteni neki ahhoz, hogy komfortosabb legyen számára a felkészülés/öltözködés a mérkőzés előtt és után egyaránt. Személyenként el szoktak térni a kéréseik, már ha egyáltalán vannak. Hiszen van olyan eset, amikor a kollegina már annyira megszokta a férfi öltözők jellegét és kollégái jelenlétét, hogy egyáltalán nem zavartatja magát, maximum elfordul a kirívóbb ruhadarabok átvételekor. Más esetekben van, hogy megvárja a jegyzőkönyv megírásának idejét (főleg, ha ez másik helységben történik) és ekkor elkészül amíg a férfi(ak) az egyébként is szükséges lépéseket megteszik a találkozóval kapcsolatban. Végezetül pedig természetesen vannak szemérmesebb játékvezető hölgyek is, akik az udvarias kérdésünk hallatára rögtön megragadják az alkalmat és élnek a lehetőséggel. Megkérnek, hogy amíg átöltözik, legyünk szívesek kifáradni, vagy éppenséggel határozottan elfordulni. Véleményem szerint mindegyik megoldás teljesen érthető és ilyenkor nekünk, játékvezetőknek külön figyelmet kell fordítanunk a hölgy kollégánk komfortérzetének növelésére, ugyanis nagy hatással lehet akár a mérkőzésünkre és a közös munkánkra. Én személy szerint – hiába fordultam már meg egészen nagy csapatok öltözőjében is – sosem láttam, tapasztaltam még olyat, hogy bármely létesítmény rendelkezne külön női játékvezetői öltözővel, valahogy az egyesületeknek magától értetődő a játékvezetők koedukáltan történő felkészülése, nemektől függetlenül.

Kaptunk egy másik véleményt is.

Bujnóczki Bence, a vármegyei I. osztályú keret tagja:

– Kaptam már úgy küldést, hogy hölggyel kellett mérkőzésre mennem. Általában ilyenkor mi, férfiak igyekszünk nem kellemetlen helyzetbe hozni hölgy kollégánkat és amíg felöltözik, kimegyünk a játékvezetői öltöző elé. Miután elkészült, helyet cserélünk. Ezután szépen mezben megtesszük a mérkőzés előtti teendőket. Mérkőzés után fordított a sorrend: először a szakmai munka, majd a tisztálkodás. Elsők között a hölgyek mennek a zuhanyzóhoz, mi férfiak pedig várjuk és imádkozunk, hogy maradjon melegvíz. Majd, ha elkészült a kolléganő és felöltözött, akkor miénk a terep. Helycsere és indulhatunk haza.