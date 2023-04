Miután pénteken este mind a négy párban befejeződtek a negyeddöntők a női kosárlabda NB I rájátszásának első körében, és négy csapat is 2-0-s sikerrel lépett tovább ellenfelén – a Sopron Basket a Vasas Akadémiát, az AKSC Szekszárd az NKA Universitas Pécsi EAC-ot, a Serco UNI Győr a TFSE-MTK-t, a DVTK-Hun-Therm pedig az E.ON ELTE BEAC-ot múlta felül két meccsen – kialakult az elődöntők párosítása, az alapszakasz helyezések alapján. Ennek értelmében az akkor 2. Győr a 3. Diósgyőr, az akkor 1. Sopron az 5. Szekszárd ellen meccsel az ugyancsak két nyert mérkőzésig tartó párharcban, a döntőbe jutásért. A szövetség közzé tette az időpontokat, és mint arról korábban már beszámoltunk: a DVTK csatája idegenben kezdődik, egy nappal később a hivatalos játéknapnál, mert a győri gárdának teremproblémái vannak, így nem tudja csütörtökön fogadni a piros-fehér gárdát.

Lehet, hogy megbánják

Lehet, hogy utólag ezt nagyon bánják majd a győriek, mert így munkaszüneti napra, Nagypéntekre került át a bajnoki, és vélhetően több diósgyőri szurkoló kel útra, mintha egy hétközi munkanapon lett volna a mérkőzés. Ezt jelzi a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Irodától kapott információ, amely szerint két busz, egy 20 és 25 fős már megtelt jelentkezőkkel, és 10-15 fős várólista is kialakult, így jelen állás szerint az sem elképzelhetetlen, hogy egy harmadik buszt is indítanak. Ha igen, ha nem, a személygépkocsisokkal együtt biztos, hogy legkevesebb 50, de az is lehet, hogy 100 főhöz közeli tábor biztatja majd Győrben a diósgyőri lányokat.

A második mérkőzésen is rendes lelátói támogatást kapnak majd a kosarasok, ugyanis a vasárnapi hazai meccs elől kitért a DVTK NB II-es labdarúgócsapata, a 16.30-kor kezdődő, Békéscsaba 1912 Előre elleni mérkőzésük után kezdődik a kosárlabda rangadó, 18.30-tól. Így viszont nagyon kell igyekeznie annak, aki a focimeccsre is kimegy és nem akar lemaradni az a diósgyőri női együttes bajnokijáról, mert nagyjából 10 perce lesz arra, hogy átgyalogoljon a csarnokhoz, hogy túlessen a beléptetésen, és ha kell betérjen a mosdóba, hogy büfé kínálatának teszteléséről már szót se ejtsünk.

Kosárlabda: női NB I elődöntők

1. mérkőzések

Április 6. (csütörtök), 18.00: Sopron Basket – AKSC Szekszárd

Április 7. (péntek), 17.00: Serco UNI Győr – DVTK-Hun-Therm

2. mérkőzések

Április 9. (vasárnap), 18.30: DVTK-Hun-Therm – Serco UNI Győr

Április 10. (hétfő), 17.00: AKSC Szekszárd – Sopron Basket

3. mérkőzések (ha szükséges)

Április 12. (szerda), 18.00: Sopron Basket – AKSC Szekszárd

Április 12. (szerda), 18.00: Serco UNI Győr – DVTK-Hun-Therm