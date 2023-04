Az élvonalbeli férfi vízilabda-bajnokság alapszakaszának utolsó előtti, 25. fordulójában az EPS-Honvéd ellenfele volt a PannErgy-Miskolci VLC csapata.

Az első negyedben, 24 másodperc után máris előnyben játszhatott a Honvéd, de Kiss B. lövését Moravcsik fogta. A budapestiek a 2. perc közepén megkapták a második fórt, amelyet Ekler Zs. bevágott (1-0). Krasznai harcolta ki az első borsodi előnyt, ám nem lett belőle semmi. Ekler B. találata sem volt éppen csúnya (2-0). A negyedik házigazda kísérletből megszületett a harmadik góljuk, amelyet Simon szerzett (3-0). A 6. perc vége felé S. Hessels kapott 20 másodperces büntetést, Várkonyi elrontotta a helyzetet. 90 mp-vel a játékrész vége előtt Vidumanszky László kért időt, Oltean szépített is (3-1). Manhercz Á. jó passzal látta el Simont (4-1), az utolsó esemény S. Hessels blokkja volt.

A második menetben 7/5-re módosult a lövés/gól arány a fővárosiaknál (S. Hessels, 5-1), nagyon kézben tartotta a találkozót a legjobb négybe igyekvő Honvéd. Oltean is úszhatott a sarokba kicsit pihenni, Manhercz Á. lőtt gólt az előnyből (6-1). Brkic bombázta a labdát Kevibe, majd elhibázott kísérletek következtek. 3:13-nál Krasznai tette bele minden tudását csapata támadásánál (6-2), ám 23 másodperccel utána Sugár is feliratkozott a gólszerzők közé (7-2). Ekler Zs. megúszást követően 8-2-re ,,léptette" az EPS-t, aztán a kilencedik találatot Ekler B-nek kellett beírni (9-2). A Honvéd ellenállhatatlan volt, védekezésével sokat nem engedett az MVLC-nek, így már ekkor eldőlt a mérkőzés.

A folytatásban

A harmadik játékrészben, a tizedik hazai gólt már Bögös kapta, S. Hesselstől (10-2), aztán 71 másodperccel később, az újabbat szintén a magyar-holland pólós vágta (11-2). Brkicet nem hagyta nyugodni a helyzet (11-3), de azonnal jött a válasz (Kevi, 12-3). Honvéd-időkérés után Ekler B. fórban rontott, míg Molnár G. a hazai kapust találta el, ugyancsak előnyben. Brkic harcolt ki ötméterest, de ebből sem ment, személy szerint Molnár G-nek. Ekler Zs. alakította 13-3-ra az eredményt, majd a negyedik gólját is belőtte (14-3). Krasznai duplázott (14-4), és csapata második ötösét is értékesítette (14-5). Az olimpiai bajnok Hosnyánszky is ,,beleszólt" (15-5), aztán Ekler B. szabaddobásból (16-5).

Kérdés nem volt, nem maradt a végére sem, csak a gólkülönbséget kellett megvárni. Nagy N. ,,csinált" ötöst, Várkonyi bedobta (16-6), a következő találatot Kevi érte el (17-6). Brkic aznap másodszor juttatta a játékszert a hazai hálóba (17-7), S. Hessels fórból, Baksa büntetőből szerzett örömet a hazai szurkolóknak (19-7). Fórban időt kért a miskolci szakvezető, Oltean értékesítette (19-8), Sugár alakításával ért el a Honvéd a húszig (20-8). Kiss B. kiharcolt és bedobott egy büntetőt (21-8), a meccset Simon H. ,,dugója zárta (22-8). A Honvéd győzelme nem volt kérdéses, ám mivel a másik esti összecsapáson az addig sereghajtó Szentes 7-6-ra nyert Szegeden, az MVLC az utolsó forduló eredményétől bekerült a legjobb 8-ba, nyolcadikként. ÉM

Vízilabda: Jegyzőkönyv

EPS-Honvéd – PannErgy-Miskolci VLC 22-8 (4-1, 5-1, 7-3, 6-3)

Budapest, 100 néző. V.: Csanádi, Bereczki.

Honvéd: Farkas D. – Kevi (2), Fejős (-), Kiss B. (1), Gregor (-), Ekler Zs. (4), Manhercz Á. (1). Csere: S. Hessels (4), Ekler B. (3), Hosnyánszky (1), Simon (3), Sugár (2), Baksa (1). Vezetőedző: Szivós Márton.

MVLC: Moravcsik – Smitula (-), Oltean (2), Krasznai (3), Nagy N. (-), Molnár G. (-), Brkic (2). Csere: Bögös (kapus), Böröczky (-), Várkonyi (1), Tanczer (-), Molnár B. (-), Lacerda (-), Stefanidesz (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 4/6, ill. 1/4

Gól/büntetőből: 2/2, ill. 2/3