Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B, Zöld csoport, negyeddöntő, 4. mérkőzés

Agrofeed UNI Győr – MEAFC-Miskolc (Győr, péntek, 18.00)

Váczi Péter, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Sűrűn jönnek az egymás elleni mérkőzések, újat kitalálni már nem igen lehet. Örülök annak, hogy szerdán hazai pályán kisebb hullámvölggyekkel dolgoztunk, mint előtte, részben ennek volt köszönhető, hogy nyertünk. Ugyanezt kell hoznunk most Győrben is, és akkor lezárhatjuk ezt a párharcot, amit nagyon szeretnénk.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK – Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (Tiszaújváros, péntek, 18.00)

Lekli József, a Phoenix KK vezetőedzője: – Amit szerettünk volna, azt megcsinátuk kedden idegenben. Amire szükség volt, az sikerült, most rajtunk a sor, hogy hazai pályán befejezzük a párharcot. Nem szabad kiindulni egyik meccsből sem, mert play-off-ban minden meccs más. De azzal a fizikalitással és mentális erővel, ami legutóbb is jellemzett bennünket, győzelmet tudunk aratni. Amihez mindenkinek oda kell tennie magát, a magas embereinknek is.