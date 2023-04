A honi labdarúgás második vonalában, a 2022/2023-as szezon 34. fordulójában szerdán Baranyába szólította a sorsolás a KolorCity Kazincbarcikai SC alakulatát. A kék-sárgák az előző hét végén három meccses nyeretlenségi szériát szakítottak meg azzal, hogy megverték hazai környezetben a dobogón lévő FC Ajkát, ugyanakkor Csábi József edző előtt komoly feladat volt Pécsett: megtalálni arra a megoldást, hogyan pótolja három sztenderdnek mondható játékosát, a sárga lapok miatt egyaránt kieső Szemerét, Süttőt és Kurdicsot. Műtéte és hosszú sérülése után viszont újra a keretben volt Dvorschák, a csapatkapitányi szalagot Ur (aki nem volt még a padon sem) helyett Nagy J. viselte. Aztán Takács T. bizalmat kapott szintén a kivonuló 11-ben, Pálinkás pedig ezzel együtt pihenőt, a cserék közé került. A pécsieknél megbízott edzőként ezúttal Lazar Stanasic irányított, mivel Weitner Ádám az előző találkozón megkapta ötödik sárga lapját.

Másodjára bevágta

Az első félidő eleje a pécsieké volt, ugyanis előbb Gera lövését védte Megyeri, majd nem sokkal később Szabó M. ismételhetett tizennyolc méterről, de a vendég kapus nagyot nyújtózva kipiszkálta a bal felsőbe tartó labdát. Jó tíz perc után ,,felébredt" a Barcika, ezt mutatta Heil próbálkozása is. Aztán a 29. percben előnybe is kerültek a látogatók. KBSC-bedobást követően kapott labdát Csatári, aki egy átvételt követően lőtt, az első próbálkozást ugyan Rácz még blokkolta, de másodjára a vendég középpályás a kapu bal oldalába vágta a labdát, 0–1. A játékrész utolsó tíz-tizenöt percére felélénkült ismét a PMFC, próbáltak energiákat fektetni az egyenlítés érdekében, azonban a vendégek állták a sarat, így vezetéssel vonulhattak pihenőre.

Négy perc telt el a második felvonásból, amikor Nagy J. szögletét követően Heil csúsztatta meg a labdát, Takács elesett, de Székely D. kapura lőtt, a játékszer pedig felső lecet találta el. A 53. percben Katonával szemben szabálytalankodtak a vendégek a tizenhatoson belül, büntetőt kaptak a házigazdák. A pontrúgásból Tóth-Gábor a jobb alsót célozta meg, azonban Megyeri I. G. ráérzett, és hárított, akárcsak egy héttel korábban az Ajka ellen. A KBSC-hálóőrének a következő tíz percben sem volt nyugta, két nagy pécsi helyzetben is remekelt. De mindent ő sem védhetett: a 76. percben Szabó M. húzogatott a bal oldalon, majd jobbal lőtt a tizenhatos bal sarkától, a labda pedig a bal felső sarokba vágódott, 1–1. A hátralévő időben nagyon nagy alkalom már nem volt a gólszerzésre, a Barcika nem kapott ki, értékes idegenbeli egy ponttal gyarapodott. MI



Labdarúgás: jegyzőkönyv

Pécsi MFC – KolorCity Kazincbarcikai SC 1-1 (0-1)

Pécs, 400 néző. V.: Takács T. (Belicza, Máyer).

PMFC: Helesfay – Svedyuk (Major S., 77.), Rácz L. (Harsányi, 69.), Katona L., Majnovics – Kesztyűs, Terbe (Kocsis B., 69.), Krausz – Gera (Mayer J., 69.), Tóth-Gábor, Szabó M. Megbízott edző: Lazar Stanisic.

KBSC: Megyeri I. G. – Székely D. (Hleba, 77.), Szekszárdi M., Heil, Lippai T., Székely K. – Csatári, Nagy J., Ádám F. (Kovács B., 46.) – Bacsa (Puska, 88.), Takács T. (Pálinkás, 59.). Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerző: Szabó M. (76.), ill. Csatári (29.).

Sárga lap: Szabó M. (41.), Mayer (69.), ill. Nagy J. (41.), Kovács B. (46.), Bacsa (72.), Megyeri I. G. (90.).

Jók: Krausz, Kesztyűs, Szabó M., ill. Megyeri I G., Csatári, Nagy J.