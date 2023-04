Még nincs vége. Megvan a első célunk. A fő célunk még előttünk áll. Reméljük, hogy tudunk a három hazain, és persze az idegenbelieket is ideértve, a hátralévő öt mérkőzésen is sok sikert hozni. Most viszont az egész csapat nevében szeretnék köszönetet mondani nektek, hogy velünk vagytok.