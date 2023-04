A második felvonásban inkább küzdöttek egymással a felek, újabb találatokat nem láttak ekkor a nézők, holott már letelt a negyed fele. 3:24-nél Krasznai vállalkozott, és milyen jól tette (4-4), ezt követően egyértelműen a hazaiak domináltak: Smitula és Oltean is belőtt egy-egy emberelőnyt (6-4). Tamás K. is az ÚVSE-től, aztán Bencz hozta a lilákat döntetlenre a nagyszünet előtt (6-6).

A folytatásban

A harmadik negyedben két percig egyik csapatnál sem jött be semmi, míg a gólcsendet Oltean törte meg (7-6). Jól dolgoztak hátul a miskolciak, a kapuban Moravcsik 50 százalékon védett. Időkérés után előnyből ,,jött" Korényi (7-7), őt követte Várkonyi, majd újra Korényi (8-8). Nagy N. centerben remek mozdulatot mutatott be (9-8), aztán a negyed végjátékában Bencz, illetve Brkic bombázott a hálóba, 12 másodpercen belül (10-9). A befejező játékrészben célt tévesztettek a kísérletek, vagy el sem jutottak a kapuig, ez a vezető PannErgy-nek kedvezett. Még bő négy perc volt a befejezésig, mikor fórban Molnár G-re jött ki a passzjáték (11-9). Zsinórban kapta az emberhátrányokat az MVLC, az Újpest időt is kért, ám Moravcsik hárított. Az eredményen a Vidumanszky-csapat sem tudott módosítani, de igazából nem is kellett. Bencz előnyből betalált, ám ennek már nem volt haszna az ÚVSE számára, nagy küzdelemben, helyenként remek pólóval nyertek a miskolciak (11-10).

Vízilabda: Jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – Újpest VSE 11-10 (3-4, 3-2, 4-3, 1-1)

Miskolc, 150 néző. V.: Csanádi, Vogel.

MVLC: Moravcsik – Krasznai (1), Nagy N. (1), Molnár G. (2), Böröczky (-), Tanczer (-), Brkic (1). Csere: Smitula (2), Oltean (3), Várkonyi (1), Lacerda (-), Stefanidesz (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

Újpest: Korom – Seeler (-), Szécsi (1), Korbács (), Ionescu (-), Bencz (4), Garancsy (-). Csere: Korényi (3), Korbán (-), Eppel (), Hegedűs (1), Tamás (1), Szentesi (-). Vezetőedző: Vincze Balázs.

Gól/emberelőnyből: 5/12, ill. 5/10

Gól/büntetőből: 0/1, ill. 1/1