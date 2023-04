A soroksári kapust egyébként Ádám is megtornásztatta, Bacsa lövésénél pedig a kapufa segítette ki. Utóbb kiderült, hogy ezt a szituációt leshelyzet előzte meg. Lipcsei Péter együttese mélyen visszaállt, ugyanakkor a kontráikban benne volt az újabb gól lehetősége. Nem sokkal a szünet előtt Köböl beadása után Halmai hagyott ki egy nagy helyzetet. Az első játékrészben a futball szempontjából a Kazincbarcika többet tett le a pályára, de a kapu előtt határozatlanok voltak a borsodiak, így a Soroksár vonulhatott előnnyel a pihenőre.

Komoly nyomás

A KBSC azonban tovább nyomott, gyakorlatilag a fordulás után felbillent a pálya. Érezhető volt, hogy előbb-utóbb megtörik a jég. A látogatók ugyanis a saját kapujuk előtt többször is szerencsésen szabadítottak fel, fél órával a lefújás előtt azonban már betalált a Csábi-csapat. Egy baloldali szögletet Csatári pontosan ívelt középre, Pálinkás emelkedett a legmagasabbra és a vendégvédők gyűrűjében a hosszú sarokba csúsztatott, 1-1. A lendület pedig ezután is megmaradt, de a nagyobbnál nagyobb helyzeteket is elhibázták a kék-sárgák. A Soroksár védelmét jó keresztlabdákkal többször is szétszedték a borsodiak, az utolsó átadásnál vagy lövésnél azonban rendre rossz döntéseket hoztak a játékosok.

Nem volt benne

Az utolsó negyed órára fordulva már érezhető volt, hogy Lovrencsicsék elégedettek az egy ponttal, ezért az 1-1-et foggal, körömmel védték. A Kolorcity Kazincbarcika azonban meg előre a győzelemért. A futball azonban nem mindig igazságos, mert a vendégek egy szórványos kontra végén ismét betaláltak. Hudák szabadrúgását követően Pintér centerezett, Króner pedig közelről bevette Megyeri hálóját, 1-2. A meccs képe a hajrában sem változott, de az egyenlítés elmaradt, a ráadásban pedig a Soroksár megadta a kegyelemdöfést is. Halmai kapott egy jó indítást, majd nagyjából húsz méterről pontosan tekert a bal alsó sarokba, 1-3. Kazincbarcikán ezúttal a jobb helyzetkihasználás döntötte el a pontok sorsát, a kapu előtt határozottabb csapat örülhetett a lefújás után.

Jegyzőkönyv

Kolorcity Kazincbarcika - Soroksár SC 1-3 (0-1)

Kazincbarcika, 350 néző. V.: Hanyecz B. (Horváth R., Varga G.).

Kolorcity Kazincbarcika: Megyeri G. – Szekszárdi, Úr, Lippai – Szemere, Heil, Csatári, Süttő (Székely K., 83.) – Ádám (Szabó B., 83.), Pálinkás, Bacsa (Kurdics, 74.). Edző: Csábi József.

Soroksár: Kovács M. – Nagy O. (Ternován, 46.) Króner, Kékesi, Pintér D. – Németh E., Hudák, Köböl (Varga S., 77.), Hajdú R. (D. Redzic, 46.)– Halmai Á., Lovrencsics B. (Erdélyi, 90+1). Edző: Lipcsei Péter.

Gólszerző: Lovrencsics (0-1) a 16., Pálinkás (1-1) a 60., Króner (1-2) a 81. Halmai (1-3) a 90+1. percben.

Jók: Heil, Csatári, Pálinkás, ill. Lovrencsics, Halmai, Króner, Pintér.

Csábi József: - 1-3 után furcsa azt mondani, hogy egy többször megnyert meccset vesztettünk el. Jól játszottunk, számtalan helyzetet dolgoztunk ki, sokat tettünk a sikerért, de ez a mellékelt ábra szerinte kevés. Gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek, és nem használtuk ki a lehetőségeinket. Ez a találkozó ugyan elment, de a mutatott teljesítmény miatt optimista vagyok.

Lipcsei Péter: - Már az nagy siker lett volna, ha egy pontot elviszünk Kazincbarcikáról, de a jó hajrának köszönhetően három lett belőle. A labdabirtoklási fölény az ellenfélnél volt, és tudtuk, hogy a Barcika erőssége a pontrúgás. Egy ilyen szituáció után találtak be, de szerencsére a hajrá a miénk volt. Gratulálok a csapatnak.