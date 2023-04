Az első felvonást ugyan megnyerte, de a másodikat és a harmadikat elveszítette, így összesítésben 2-1-es hátrányban van a GreenPlan-VRCK csapata a MÁV Előre SC-Foxconnal zajló csatában, a férfi Extraliga elődöntőjében, amely az egyik csapat harmadik sikeréig tart.

A legutóbbi, a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban megrendezett találkozót (2:3) követően Toronyai Miklós, a Vegyész vezetőedzője többek között azt nyilatkozta, hogy ,,magukat verték meg".

– Először is azt szeretném elmondani: tudtuk, hogy nem lesz könnyű ez a párharc, ami be is bizonyosodott – kezdte a tréner. – Azért nyilatkoztam azt, amit, mert voltak olyan részek a keddi mérkőzésen, amikor az adott pillanatban nem a jó döntést hoztuk meg, pedig a lehetőség meg volt rá. Az egyik, és vélhetően döntőnek bizonyuló szakasz a negyedik szettben történt, amelyben vezettünk 16-12-re. Egy olyan rutinos csapatnak, amilyen a miénk, amelyben sok-sok nagy csatát megélt játékosok vannak, ilyen előnyből el kell mennie a végéig, és meg kell nyernie játszmát. Ezzel szemben hagytuk a Fehérvárt, amely belelkesedett, vérszemet kapott. Azonban még 25-24-nél is befejezhettük volna a játékrészt, ám akkor is csináltunk egy határozatlan mozdulatot, amelyet kihasznált ellenfelünk, és utána behúzta a még hiányzó két pontját. Mindez természetesen hatással volt az ötödik menetre, amelyben 1-7 volt az állás. Ilyen hátrányban sok mindent nem lehet tenni, de persze kértünk időt, megbeszéltük, mit kellene játszani, feljebb is zárkóztunk, azonban a fordítás nem sikerült. A MÁV Előre megérdemelte a győzelmet, de az összstatisztika azt mutatta, a nyitás kivételével minden mutatóban jobbak voltunk. Akadtak a múltban olyan meccsek, amikor a mi számunkra alakultak pozitívan az ehhez hasonló szoros, kiélezett mérkőzések, ezúttal nem.

Szorongást, kényszert

A két csapat a negyedik felvonást pénteken 19 órától vívja Székesfehérváron. Amennyiben a hazaiak nyernek, finalisták, ha a Barcika, akkor jövő szerdán a vegyészvárosban dől el véglegesen a párharc. A nyomás tehát inkább Blázsovicsékon van.

– Ezzel csak részben értek egyet – tette hozzá Toronyai Miklós. – Igen, nekünk győzni kell, amire a csapat képes, ezt bizonyítottuk már a korábbi fehérvári találkozókon is. Van, lesz nyomás, de egyértelmű célunk, hogy legyen még egy összecsapás, hogy visszajöjjön ez az elődöntő még Barcikára. A MÁV Előre – amely már így is történelmet írt – a döntő küszöbén áll, azért ez is hozhat szorongást, kényszert saját pályájukon, és azért a Foxconn egy fiatal, fiatalabb csapat, s ezt jól kezelni, nem könnyű. A képességeink meg vannak, tudjuk is, hogy mit és hogyan kell tennünk, azonban nem szabad, hogy kizökkentsen bennünket az, ha netán megtalálnak valakit a nyitások. Persze, akkor könnyebb védekezni, ha nem úgy jönnek vissza a labdák a másik oldalról, ugyanakkor egységesen át kell lendülnünk az ilyen pontokon. MI