A férfi vízilabda OB I hét végi fordulójában hazai környezetben ugrott vízbe a PannErgy-Miskolci VLC együttese. A borsodiak a sereghajtó Metalcom Szentessel találkoztak, ahol több vízilabdázó is volt (Biros B., Chilkó, Hegedűs B., Vismeg B.), akik korábban megfordultak a borsodi megyeszékhelyen.

Az első negyed elején Moravcsik hátrányban védett, a házigazdánál pedig lepergett az idő, lövés nélkül. Fülöp B. váratlanul a jobb alsóba tüzelt (0-1), a fehér sapkás MVLC-nél Molnár G. nagyon fölé bombázott, fórban. Jól védekeztek a csapatok, lett egy páros kiállítás is, 5 az 5 ellen nem tudott gólt szerezni a PannErgy. Kipattanót Hegedűs B. kotort be közelről (0-2), majd hátrányban dolgoztak jól a látogatók. Kovács B. remekelt, aztán Brkic csak meglátta a rést (1-2). Hegedűs B. pattintott, hálóba került a labda (1-3), a következő előnyben is magabiztos volt a vendégkapus, majd Várkonyi ziccerét is fogta.

A második felvonásban előbb Moravcsik érezte a labdát, Krasznai kísérlete pedig középre ment. Molnár G. kiemelkedett, minden erejét beletette löketébe, megérte (2-3). A miskolciak védekezése ekkor ismét rendben volt, de sok rossz passz becsúszott, és a lövések sem voltak pontosak. Molnár G. Kovács B.-t lőtte el, Moravcsik hátrányban kifejelte a labdát, de másodszorra ott volt Fülöp B. (2-4). A következő emberelőnyben a miskolciaknál Brkic a bal felső sarokba bombázott (3-4), a következő akciónál meg Várkonyi suhintotta játékszert a szentesi kapuba (4-4). A centerbejátszásokat hatástalanították Lacerdáék, 29 mp-vel a negyed vége előtt, fórban időt kért az MVLC. Kettős előny is lett, ám kimaradt.

A folytatásban

A harmadik felvonásban Vismeg B. harcolt ki büntetőt, Hegedűs B. a jobb felső sarokba lőtt (4-5). Fórban Brkic volt biztos kezű (5-5), egyértelműen vitte a hátán csapatát. Újabb páros büntetés következett, ismét eladta a labdát a hazai csapat, de szabálytalan volt a vendéggárda. Persze, hogy Brkic ünnepeltethette magát (6-5), de előnyben Vismeg B. egalizált (6-6). Elhamarkodta következő fórját az MVLC, amelynél Moravcsik ott volt a saroknál, amikor kellett. Újfent nem jött össze az összejátszás előnyben a miskolciaknál, a vendégeknél már ketten kipontozódtak. A szentesiek lettek többen, ,,időztek”, aztán kettővel voltak fórban, Biros B. kihasználta (6-7). Oltean sem jöhetett már vissza, majd Várkonyi egyenlített (7-7).

Érthetően a kiesőjelölt, és a nyolcba igyekvő MVLC is harcolt, ebből aztán egy ki-ki meccs kerekedett ki, nem lehetett tudni, ki győz. Brkic szabaddobásból a jobb alsóba vágta a játékszert (8-7), majd megúszásnál volt résen Kovács B. Moravcsik is bevédte magát, Brkic pedig hatodszor is remekül lőtt (9-7). Előnyben Kürti szépített (9-8), még több, mint 4 perc volt a meccsből. Molnár G. harcolt ki ötméterest, Várkonyi simán belőtte (10-8). A kék sapkások Biros második góljával jöttek fel egyre előnyben (10-9), Molnár G. hasonló szituációban kapufát dobott. A Szentes következő előnye után a felső lécen csattant a játékszer, 50 mp-vel a vége előtt azonban megint ők jöttek. Előnyt kaptak, időt kértek, 12 mp maradt a támadóidejükből. Moravcsik védett, megbecsülték a labdát, és győztek.

A tények

PannErgy-Miskolci VLC – Metalcom Szentes 10-9 (1-3, 3-1, 3-3, 3-2)

Gólszerzők: Brkic (6), Várkonyi (3), Molnár G. (1), illetve Hegedűs B. (3), Fülöp (2), Biros (2), Vismeg B. (1), Kürti (1).