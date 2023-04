A labdarúgó megyei I. osztály hét végi fordulójában az MVSC-Miskolc csapata 4-3-ra győzött idegenben, Sajóbábonyban. A zöld-fehérek négy találatából a másodikat Csávás Bence vállalta, akire a hazai gólvonalon egy menteni igyekvő bábonyi játékos rárúgta a labdát, amely így bepattant az SVSE kapujába. A 2001. január 29-én született csatár korábban 55 NB III-as találkozón lépett pályára a Diósgyőri VTK tartalék, illetőleg a Tállya KSE színeiben, és összesen 3 gólt ért el a harmadik vonalban.

– A bennmaradás most az elsődleges célunk, de persze jó lenne minél előrébb zárni – mondta a vasutasok fiatal futballistája, aki a szezonban 7 találatnál tart. – Többen eligazoltak tőlünk a holtidényben, és kevesebben érkeztek. Kicsit tehát megfogyatkoztunk, mindössze egy-kettő, maximum három cserénk szokott lenni, többnyire ifjúsági korú játékosok. Ahhoz képest jók vagyunk, hiszen 2023-ban eddig csak egyszer kaptunk ki, mégpedig az Ózd Sajóvölgyétől. Jordán András edző azt kéri tőlünk, hogy focizzunk, több olyan játékos is van a keretünkben, aki szereti ezt a hozzáállást, és meg is értjük a másikat, merthogy páran régebb óta ismerjük egymást. Most a mindenki által jól ismert Takács Péter a vezér, sok rutinja van NB I-ben, NB II-ben, jól érzi, mikor kell gyorsítani, vagy lassítani a játékot.

Barca-szurkoló család

A 22 éves labdarúgóval ezután pályafutásának korábbi szakaszáról beszélgettünk.

– 2018 augusztusában debütáltam az NB III-ban a DVTK tartalékkal – nyilatkozta a miskolci születésű, és itt is élő futballista. – Azon a nyáron már a ,,tarcsival" edzettem, illetve hamarabb is volt már pár edzésem, amit az NB III-asokkal végeztem el. Vég Csongor volt az edzőnk, nála debütáltam egy hazai, éppen Sajóbábony elleni találkozón. Ő látta meg, ő látta úgy, hogy érett vagyok a felnőtt focira. Kezdő voltam, az előtte való napi edzésen már úgy gyakoroltunk, hogy benne voltam a kezdőben. Volt bennem egy kis drukk, természetesen, hiszen mégis csak egy felnőtt meccs volt, az utánpótlás az teljesen más világ.

Egy fiatal játékosnak, így Csávás Bencének is voltak labdarúgással kapcsolatos álmai 10-14 éves korában.

– Nem az NB III-ig, jóval messzebb, feljebb szerettem volna eljutni, akár az NB I-es kerettagságig – emlékezett vissza a támadó. – Például 13 évesen, amikor jártam Diósgyőr meccsekre, elképezeltem, milyen jó lenne majd ebben a stadionban focizni, ha olyan korban leszek. Tényleg álmom volt a nagy csapatba való odakerülés. Messi volt a kedvencem – követtem, néztem – és Ronaldinho, ugyanis az egész családunk Barcelona-szurkoló.

Belenyúló védő

Csávás Bence a harmadik vonalbeli szereplésével kapcsolatban megemlítette:

– Többnyire kiegészítő ember voltam a DVTK-ban, Tállyán egy kicsivel többet tudtam játszani – sorolta. – Diósgyőrben sokan visszajátszottak az első csapatból a hétvégére. Elől bárhol eljátszottam, de bőven voltak riválisaim, mint például Makrai Gábor, a kolumbiai José Cortés, a grúz Giorgi Omarashvili, vagy éppen Schildkraut Krisztián. Az első NB III-as találatomat 2019. augusztus 18-án lőttem, Jászberényben: emlékezetes, bár nem volt túl szép. Harminc méterről lőttem, nem raktam bele sok erőt, viszont egy védő belenyúlt, a kapus elment a másik odalra, így a labda bement a kapuba.

Spanyolországban

Szintén emlékezetes Csávás Bence számára az U17-es válogatottság.

– 2018 elején Szélesi Zoltán szövetségi edző meghívott az U17-es válogatottba, de nem csak én kerültem be a DVTK-ból, hanem Szűcs Kornél, és Farkas Marcell is – mondta az MVSC futballistája. – Spanyolországban voltunk egy tornán, játszottunk a svédekkel, a norvégokkal, és a szlovákokkal. Akkor jogosan hihettem talán azt, hogy nem az NB III lesz a maximum, ameddig eljutok. Nem úgy alakult, és most már a megyei I-ből nagyon nehéz visszakapaszkodni. Itt minimum bajnokságot kell nyerni, és bízni abban, van olyan szerencséje, hogy van egy megfigyelő, aki kiválasztja, és lehetőséget kap. Valamilyen szinten már belenyugodtam ebbe a helyzetbe, de azért örülnék annak, ha lenne még egy sansz, megpróbálnék élni vele. A Vasúttal heti kettőt edzünk, másfél éve van civil munkám, dolgozom az Inter Cars-nál, ami egy autóalkatrészekkel foglalkozó cég. Mert a foci mellet az autó az, ami még érdekel.