Vasas FC tartalék – Diósgyőri VTK tartalék 1-1 (0-0)

Budapest, 100 néző. V.: Virág.

Vasas tartalék: Bánfalvi – Forgó, Hegedűs, Nemes (Enyedi), Farkas B. (Rab), Márkvárt, Varga, Farkas J., Molnár (Balajti), Riesz (Feczesin), Kovács D. (Mamusits). Vezetőedző: Harmati Tamás.

DVTK tartalék: Sándor (Székely) - Oláh, Ivánka, Kundrák, Demeter, Ferencsik B., Bencsík, Balázs, Balázsi L. (Fercsák), Leshchynskyi (Fülöp), Hetyei. Vezetőedző: Vincze Richárd.

G.: Hegedűs, ill. Leshchynskyi.

Jók: Hegedűs, Márkvárt, Varga, ill. Székely, Oláh, Ivánka, Kundrák, Hetyei.

Harmati Tamás: – Az első félidőben a Diósgyőr nagyon bátran és labdabiztosan futballozott, ezért sokszor zavarba hoztak bennünket védekezésben. A második félidőben rendeztük a sorokat, a vendégcsapat fölé tudtunk kerekedni. Szinte a semmiből kaptunk egy gyerekes gólt, ami után mindent megtettünk, hogy minimum egy pontot itthon tudjunk tartani. Ez sikerült, meg volt a lehetőség arra, hogy több is legyen, de ez már nem jött össze.

Vincze Richárd: – Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, mindkét csapat kultúráltan futballozott. Előttünk és a Vasas előtt is adódott néhány lehetőség, de gól nem született. A második játékrész első tíz percében benyomott minket a hazai csapat, többször csak az utolsó pillanatban sikerült mentenünk. Ezután egy hosszú ápolás kizökkentette őket a ritmusból és újra kiegyenlített lett a játék. Egy szép akció végén megszereztük a vezetést, majd rövid időn belül kétszer is növelhettük volna előnyünket. Az utolsó húsz percben a Vasas a rutinos cseréinek köszönhetően újra nagy nyomás alá helyezett minket, és egy kipattanóból kiegyenlítettek. A végén még jobban beszorultunk, a kapusunkban és a szenvedélyes védekezésünknek köszönhetően meg tudtuk tartani az egy pontot. Az is igaz, hogy az utolsó pillanatban újra megnyerhettük volna a találkozót. Összességében csapatként sokat tettünk azért, hogy ezt az egy pontot hazahozzuk.

