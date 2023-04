Debreceni EAC – Termálfürdő FC Tiszaújváros 5-0 (3-0)

Debrecen, 150 néző. V.: Leél-Őssy.

DEAC: Ratku – Aranyos, Kónya (Molnár Sz.), Sándor, Wente (Bárány), Szabó L. (Trencsényi), Al-Sheraji, Orosz M., Soltész, Jankelic (Varga B.), Újvárosi. Vezetőedző: Sándor Tamás.

Tiszaújváros: Herceg – Nagy G., Páll (Erős), Gelsi, Nagy P., Vitelki B. (Lehóczki), Tóth B. (Bussy), Tóth S., Gottfried, Nagy D. (Boros), Molnár M. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

G.: Kónya, Orosz, Al-Sheraji, Aranyos, Trencsényi.

Kiállítva: Tóth S. (54.).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Sándor Tamás: – A tavaszi szezon alapján egy nagyon jó Tiszaújvárost sikerült legyőznünk. Jól kezdték a mérkőzést, próbáltak játszani. Szépen-lassan átvettük a mérkőzés irányítását és a dinamikus támadásainkkal nem tudtak mit kezdeni.

Vitelki Zoltán: – Az az igazság, hogy ha nem a kiesés ellen küzdenénk, akkor talán még azt is mondanám, hogy egy teljes bajnokság során a csapat beleszaladhat egy ilyen meccsbe, de... Természetesen stabil védekezésből indultunk ki, de ha labdát is szereztünk, nem tudtunk vagy nem mertünk építkezni. A gólok? Csak meg kell nézni, hogy milyen gólokat ajándékoztunk oda az ellenfélnek, akiknek ezek óriási előnyt jelentettek, hogy másfajta előnyről ne is beszéljek. Nem sikerült a felkészülés, nem voltunk elég élesek, támadásainkban egyáltalán nem volt átütőerő. A rutintalan kiállítás aztán teljesen megpecsételte a sorsunkat.