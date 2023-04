A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései miatt szünet volt az utóbbi hét végén az NB II-ben (is), ám két hét kihagyás után folytatódik a 2022/2023-as pontvadászat. A második vonal 29. fordulójában KolorCity Kazincbarcikai SC – Szombathelyi Haladás csatát rendeznek vasárnap 16 órától az észak-borsodi város stadionjában.

Bajnoki ugyan nem volt, de a KBSC pályára lépett, még múlt csütörtökön, edzőmérkőzésen: hazai környezetben a szlovák élvonalbeli MFK Zemplín Michalovce volt az ellenfél, amely 3-0-ra nyert, igaz, a Barcika tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, minekután Süttőt a 78. percben kiállították.

Csábi József vezetőedző alakulata egyébként jó passzban van a bajnokságban, ugyanis utolsó 5 meccsén 11 pontot gyűjtött (3 győzelem, 2 döntetlen), s ennek köszönhetően (már) 7 pontra van a még osztályozós pozíciótól.

– A szünetet próbáltuk hasznosan, racionálisan eltölteni, belefért a pihenő is, és más is. Bár egy edzőmeccsen is lényeges az eredmény, engem inkább az érdekelt a Michalovce ellen, hogy mit látok, kapok vissza a játékosoktól – kezdte Csábi József. – Az egyik legfontosabb edzői feladat megtalálni és fenntartani a motivációs pontokat, igyekszem, igyekszünk, hogy ez mindig meg legyen. Nagyon vékony az a mezsgye, ahol még egészséges, illetve ahol már túlzott az önbizalom, amennyiben valamelyik több, sok, nem tesz jót. A motiváció, annak kiegyensúlyozottsága mellett a szervezettség és a fegyelem sokat tud nyomni a latban. Feszegetni kell a határokat ahhoz, hogy folyamatosan fenn tudjuk tartani a jó teljesítményt. Tisztában vagyunk azzal: biztosan lesznek rossz eredményeink, de remélhetőleg minél később. Mi csak akkor tudunk jól szerepelni, ha mind a 11 pályán lévő játékosunk 120 százalékot hoz, beletesz mindent, minden téren. Tény, ez az öt meccs ad, adott lendületet, és egészséges bátorságot.

Nem a véletlen műve

Vasárnap az a Haladás látogat a vegyészvárosba, amelynek 5-tel van több pontja (40), és 11/7/10-es (győzelem/döntetlen/vereség) mutatóval rendelkezik. A ,,Halinak" nem túl acélos a 2023-as idegenbeli mérlege, mert a zöld-fehérek ugyan február elején 3-1-re nyertek Győrben, utána 3-0-ra kikaptak Szegeden, 4-0-ra Soroksáron, és 2-1-re Ajkán.

– Amikor együtt elkezdtük a munkát, voltak közös törekvéseink, hogy lépjünk a jó, pozitív útra, legyünk stabil csapat, illetve, hogy játékban is tegyünk egy lépést előre – közölte Csábi József. – Elértünk egy bizonyos szintet, és nem igazán akarnánk ebből lejjebb adni. Ez nehéz lesz, de szeretjük a feladatokat. Készül mindenki mindenkire, belőlünk is készülnek, s nekünk erre reagálni kell, a lehetőségeinken belül. Készek vagyunk rá, ismételten fontos lesz, hogy magunkhoz tudjuk-e ragadni azokat a bizonyos fordulópontokat. Egy húsz csapatos bajnokságban jó pozíció a hetedik, a Haladás eredménysora azért sokat jelent, megmutat. Amennyiben megnézzük a keretüket, egyénileg nem rossz kis csapat a ,,Hali", jó a fiatalok-idősebbek aránya, védekezésben és támadásban is fel tudnak minőséget vonultatni. Felkészültünk belőlük, kemény, komoly ellenféllel csapunk össze, viszont szeretnénk megmutatni, hogy az elmúlt öt mérkőzés, ahogyan sikerültek, nem a véletlen műve volt.

A Barcikában továbbra sem bevethető Dvorschák, Szekszárdi T., és Jakab D. sem, eltiltottja nincs a KBSC-nek. A várható kezdőcsapat: Megyeri I. G. – Szekszárdi, Ur, Lippai, Süttő – Székely K., Kovács B., Heil, Csatári – Bacsa, Pálinkás.

Új igazolás

Az elmúlt hetekben a KBSC mindkét kapusa összeszedett kisebb-nagyobb sérüléseket, a fiatalabb Megyeri Gábor például már két hete sérült és orvosi kivizsgálásokra jár. A klub, és a szakmai vezetés ezért úgy döntött, hogy stabilizálni kell ezen a poszton is, hiszen a május végéig tartó szezonban minden pontnak, mérkőzésnek óriási jelentősége van. A klub bejelentette tegnap, hogy az adminisztrációs akadályok elhárultak, így a 20 esztendős Bencze Antal a barcikaiak focistája lett. A hálóőr négy és fél év után tért haza a portugál Vitória Guimaraes csapatától.