A labdarúgó NB II 33. fordulójában vasárnap hazai környezetben lép pályára a KolorCity Kazincbarcikai SC csapata. A kék-sárgák ellenfele az FC Ajka lesz, 17 órától.

– Az elmúlt hetünk, az elmúlt három mérkőzésünk nem úgy sikerült, ahogyan azt szerettük volna – kezdte Csábi József, a barcikaiak szakvezetője. – Kikaptunk ugyan a Siófoktól, a Soroksártól, és Tiszakécskén is, de játékban nem mutattunk rossz dolgokat, nem nulla pontot érdemeltünk volna. Összességében talán azt lehetne elmondani erről a három találkozóról, hogy meg kell tanulnunk menedzselni az adott találkozót, az adott pillanatot. Legutóbb, múlt vasárnap például Tiszakécskén teljesen ikszesnek nézett ki az összecsapás, azonban egy előrevágott labdát nem jól reagáltunk le, és ebből megkaptuk az egyetlen, döntő találatot. Természetesen egy edző, egy csapat mindig nyerni szeretne, de meg kell érezni, melyik az a szituáció, amikor esetleg az egy pont is elfogadható. Amely több, mint a nulla, és most esetleg annyival beljebb lennénk. Utólag ezen már kár rágódni előre kell tekinteni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy ami elment hét nap alatt, azt visszakapjuk. Szóval csalódottak voltunk, és talán még vagyunk, de nem elkeseredettek.

Jó futballt játszanak

Hogy a most vasárnapi lesz-e az a meccs, amikor ez sikerül, előre nem tudni, de inkább a vendég FC Ajka az esélyesebb, tekintve, hogy a táblázat 3. helyén áll, és 20 ponttal többje van, mint a KBSC-nek.

– Egy jó formában lévő csapat jön hozzánk, amelyik kilenc találkozó óta nem szenvedett vereséget, igaz, nekünk is volt egy hatos veretlenségi sorozatunk – tette hozzá Csábi József. – Az eredmények is bizonyítják, hogy jó futballt játszik az Ajka, igyekeznek felépíteni a támadásaikat, előrefelé játszanak, sok mozgással, úgy keresztbe, mint mélységben. Készültünk erre, ezekre, hogy mit, és hogyan szeretnénk csinálni, Nyilván egy több mérkőzéses nyeretlenségi sorozat eredményezheti azt, hogy tovább görög a negatív spirál, de személy szerint én magam, és a csapat is mindent elkövet azért, hogy ez ne így legyen, ez a közös feladatunk. Látjuk, hogy ha sikerrel vennénk ezt az akadályt, akkor az a Diósgyőrnek is megfelelne, azonban az ő feljutásuk az NB I-be csupán idő kérdése. Szívesen csinálunk királyt akár már vasárnap, örülünk, ha ebben segítünk, mert az azt jelentené, hogy győztünk, és előrébb léptünk.

A KBSC-ben Dvorschák, Szekszárdi T., illetve Jakab D. továbbra sem bevethető, eltiltottja nincs az észak-borsodiaknak.