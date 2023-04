Az NB I.-es labdarúgó bajnokság 26. fordulója keretében csapott össze a Mezőkövesd Zsóry FC és a Debreceni VSC, hogy úgynevezett keleti rangadót vívjon. Mindkét alakulat egyaránt győztes fellépés után és kedvező pozícióban várta mérkőzést, a papírforma szerint a döntetlen volt a legvalószínűbb. Kuttor Attila, a hazaiak mestere mindössze egy helyen változtatta meg a Kecskeméten nyertes csapatát: Zahary helyett Kállai K.-t nevezte jobb oldali védőnek, a támadók között pedig sérülés miatt továbbra sem vehette figyelembe a gólérzékeny Drazicot. A kellemetlenül hideg és esős idő ellenére nagyszerű pályán kezdődött meg a találkozó. A vendégeket meglehetősen sok szurkoló kísérte el a dél-borsodi kisvárosba.

Átlagon felüli

Kifejezetten jó iramú játékkal nyitottak az együttesek és széleken is sok akció gördült. A harc a középpályára helyeződött, ezt a részt a sárga-kékek és a fehérek is megszállták. A szervezett védelmek jól álltak a lábukon, így a támadók nem jutottak szóhoz. A 18. percben Dzsudzsák szemből, 18 méterről, ballal kevéssel bombázott a jobb alsó sarok mellé. Nem sokkal később érdekes jeleneteket láttunk. Beriashvili fellökte Szécsit a 16-oson belül, Andó-Szabó pedig nyomban a 11-es pontra mutatott, majd észrevette, hogy asszisztense lest jelzett, így a sípos felülbírálta önmagát és szabadrúgást ítélt kifelé. Az otthoni beívelések veszélyeket hordoztak magukban, a túloldalon pedig Varga K. lapos lövését ölelte mellre Piscitelli. A 29. percben a 16-os környékéről, jobbal csavart, a játékszer pedig a keresztlécet súrolva hagyta el a játékteret. Hol az egyik, hol a másik társaság került némi mezőnyfölénybe, viszont a támadásokat rengeteg átadással szőtték. A Lokit természetesen Dzsudzsák forgatta, az MZSFC-t Besirovic és Cseri formázta. Átlagon felüli volt az első félidő, csupán a gól hiányzott a produkcióból.

A félidei statisztika szerint az otthoniaknak nem volt kaput eltaláló lövésük, vagy fejesük, így trénerük az öltözőben erről nyilván beszélt. Csere nem történt, majd a 47. percben Molnár G. jeleskedett, közelről perdített, Megyeri pedig a jobb sarok előtt remek vetődéssel kaparintotta meg a játékszert. Az 51. percben Dzsudzsák beadását követően a szerencse mentette meg a góltól a kövesdieket, nem sokkal később Piscitelli ötösén ide-oda pattogott a labda, míg végül a védőknek sikerült felszabadítaniuk. Érett a DVSC vezetése, amely meg is született, így lépéshátrányba került a házigazda. Lagator megkapta második sárgáját, így csapata megfogyatkozott. Egymást érték a rossz passzok, majd a hajdúságiak trénere meglepetésre lecserélte Dzsudzsákot. A 71. percben a hetek óta nagyszerű formában védő Mance távoli löketét tenyerelte szögletre Piscitelli. Nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében a Mezőkövesd, az idő múlása azonban a Debrecen malmára hajtotta a vizet. A hajrában a vendégek „lopták” a perceket, ezzel őrizték előnyüket. Ezen az esten nem ment a támadófutball a Besirovicéknak, ezért nem érdemeltek pontot, de szégyenkezésre semmi okuk nem volt, ugyanis nagy akarással futballoztak.

A gól története 54. perc: Jobb oldali szöglet után Lagator elhajolt a labda elől, Dreskovic pedig 6 méterről a kapu jobb oldalába fejelt, 0–1.