Füzesgyarmati SK – Diósgyőri VTK tartalék 0-1 (0-0)

Füzesgyarmat, 250 néző. V.: Kakuk.

Füzesgyarmati SK: Fildan – Raducu, Kis Sz., Szilágyi (Soós), Bartók (Orovecz), Popescu, Bódis, Pohl (Urbanowski), Achim S., Pataki, Szabó B. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Diósgyőri VTK tartalék: Bánhegyi – Mrva, Ivánka, Oláh B., Bencsík, Benkő (Kollár), Demeter, Hetyei (Leshinski), Balázs P., Fekete (Fercsák), Ferencsik (Balázsi). Vezetőedző: Vincze Richárd.

G.: Benkő. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Szabados Tamás: - Ez a találkozó is hű tükörképe volt az elmúlt hetek teljesítményének. A futballban nincs ha, de lehetett volna fordítva is. Sajnos, ilyen gödörben vagyunk, hogy az ikszes meccsekből is vesztesen jövünk ki.

Vincze Richárd: - Nagyon nehéz meccs volt, amit hatvan percig kontroll alatt tartottunk. A vezetés megszerzése után a hazaiak átvették az irányítást. Sok beadás érkezett a kapunk elé, ám a srácok nagyszerűen tették a dolgukat. Nagyon büszke vagyok a csapatra!

