A Boldva – Onga (3–6) vármegyei II. osztályú, Észak csoportos futballmeccset a vendégek 3–1-es első félidő után 6–3-ra megnyerték. A nyilatkozatokból azonban kiderült, hogy cirkusz is történt a találkozón.

Boldva: Radácsi – Magyar (Farkas N.), Hudi, Horváth R., Horváth I., Ruszó, Horváth Z., Mida, Szinai, Asztalos (Hevele), Rácz. Edz: Nyíri Zsolt.

Onga: Jaksi – Szabó Z., Nagy D. (Galamb, Lovassy), Száva (Tóth V.), Barta, Kleine, Ruszó, Vécsey, Tóth M., Horváth N., Hegedüs. Edző: Tóth Richárd. G.: Szinai, Ruszó, Horváth G., ill. Vécsey (3 – egyet 11-esből), Horváth N., Galamb, Szabó Z. Kiállítva: Radácsi (95.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Nyíri Zsolt, a boldvaiak edzője: – Elnézést kérünk a lefújás utáni incidens miatt.

Tóth Richárd, az Onga trénere: – Sajnálom a lefújás utáni incidenst, mert nem volt benne a levegőben.

Megkérdeztük Nyíri Zsolttól, hogy verekedést láttak-e a nézők, mire így felelt:

– Radácsi Rajmond kapusunk a „jelek szerint” az összecsapást követően bántalmazta a büntetőt korábban értékesítő Vécsey Sándor Márkot. Portásunk amúgy külföldön dolgozik és most akár hosszú eltiltást is kaphat. Ezen túl az is baj számunkra, hogy nincs hálóőrünk.

Az eset nyilvánvalóan az MLSZ vármegyei igazgatóságának fegyelmi bizottsága elé kerül.