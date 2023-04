A labdarúgó NB II-ben szerdán hétközi fordulót (sorrendben a 31.-et) rendeznek, a KolorCity Kazincbarcikai SC alakulata a Soroksár SC-t fogadja, mégpedig 16 órás kezdettel:

- A ,,Sori” egy gondtalanul, futballt játszani akaró és képes társaság – kezdte Csábi József, az észak-borsodiak vezetőedzője. - Ehhez a stílushoz meg vannak az embereik, gyorsan átmennek támadásba, úgy a széleken, mint középen. Vass Á. a ,,motorjuk”, az ő munkabírása rengeteget jelent a számukra. Sokszor hektikusak, de igyekeztünk felkészülni mindenre, annak ellenére, hogy túl sok idő azért nem állt rendelkezésre. Ez egy újabb feladat, amit szeretnénk jól megoldani, de biztos, hogy nem lesz könnyű. Szeretném, ha vissza tudnánk találni arra az útra, amelyen voltunk, ez nem csak játékosok számára, nekem is feladat. Érdekesség, hogy a Soroksár edzője, Lipcsei Péter ellen játszottam, ha jól emlékszem, ő még itt a KVSE-ben volt, amikor az 1990-es osztályozón én a Honvédban, aztán még volt jó pár meccsünk, mikor ő már a Ferencvárosban futballozott. Természetesen edzőként is összecsaptunk, ő a soroksári kispadon ült, míg én Szolnokon. Hogy most éppen miként áll a mindent tartalmazó statisztikánk, nem tudom.

Nem szabad elhagyni

A Barcika vasárnap elveszítette hat kör óta tartó veretlenségét, minek után 1-0-ra kikapott Siófokon. Ahol már a 15. percben kényszerű cserét kellett végrehajtania az észak-borsodiak trénerének, ugyanis megsérült a 2004-es születésű Kovács B., aki az év elején a Mol Fehérvár FC-től érkezett kölcsönbe.

- Jelenleg kétséges a játéka – nyilatkozta Csábi József, aki a találkozót követő nyilatkozatában az ,,élesség” hiányáról is beszélt, elmagyarázta, hogy pontosan mire is gondolt. - Vannak hibák, amiket lehet javítani, és vannak hiányosságok, amiket csak hosszabb idő alatt lehet, tudunk kezelni. Siófokon egy picit lekéstünk több esetben, és azt is illik hozzátenni, hogy a hazai csapat nem érdemtelenül nyert. Büszke vagyok arra, amit az ezt megelőző hat mérkőzésen nyújtott a csapat, kevés együttes képes arra a jelenlegi NB II-ben, hogy egy ilyen szériát megcsináljon. Viszont nekünk egy percre sem szabad elhagynunk a földet, továbbra is megfelelő hozzáállással, alázatosan, szenvedélyesen, szervezetten kell dolgoznunk. Ha ez bármilyen oknál fogva megbicsaklik, vagy egy-két játékosunk tíz százalékkal kevesebbet nyújt a pályán, mint előtte, akkor azt megérezzük. Jobb helyzetben vagyunk annál, mint amikor elkezdtük a közös munkát, azonban még nem annyival, hogy elkezdjünk hátra dőlni. Merthogy a mögöttünk lévők is gyűjtögetik a pontokat.

A Barcikában Szekszárdi T., Dvorschák, és Jakab D. továbbra sem bevethető, a korábban beteg Takács T. viszont szombat óta már edz, elképzelhető, hogy keretben lesz. A várható kezdőcsapat: Megyeri I. G. - Szekszárdi M., Ur, Lippai, Süttő – Székely K., Szabó B., Heil, Csatári – Pálinkás, Bacsa.