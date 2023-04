Az OTP Bank Liga 28. fordulójában a dobogóra pályázó felcsúti gárda volt a Mezőkövesd Zsóry FC ellenfele idegenben. A két hazai vereség után a fürdővárosiak fogadkoztak: ezúttal többre lesznek képesek, mint amit az elmúlt két bajnokin mutattak. Kuttor Attila vezetőedző sérülés miatt nem számíthatott Kállai Z. és Prudnikov játékára, öröm viszont az ürömben, hogy felépült a fürdővárosiak gólvágója, Drazic, aki a kispadon kapott helyet. Hazai oldalon Hornyák Zsolt mester Kiss T.-t és Nagy Zs.-t sérülés, Favorovot pedig öt sárga lapos eltiltása miatt nem szerepeltethette.

Büntetett a Puskás

Ahogy az várható volt, az ország egyik legjobb csapatának tartott hazaiak nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe, sorozatban rúgott szögletek is jelezték mindezt, de a fürdővárosiak remekül tették a dolgukat hátul. Támadásaik viszont jobbára már a felezővonalnál elakadtak, ám a 17. percben Lukic fejese adott munkát Markeknek. Három perc múltán szerezte meg a vezetést a Puskás a vendégvédők egy pillanatnyi kihagyása után. Miközben megszokott módon Piscitelli bravúrjai tartották meccsben a matyóföldieket, Beriasvili kapott remek indítást, de Markek bravúrosan mentett előle lábbal a 16-os vonalánál. Meglepő módon a kövesdiek vették át hátrányuk tudatában az irányítást, ám csak egy szögletig jutottak, míg a felcsútiak a félidő ráadásában megduplázták vezetésüket.

Hármas cserével folytatta a második játékrészt a dél-borsodi együttes, amely azonnal gólt is szerezhetett volna Drazic révén (Markek óriásit védett), ám végül sárga lapot kapott egy kemény, ellenfelet ért rúgás miatt. Ami nem jött össze Drazicnak akkor, az fertályórával később az éppen beállt D. Babunskinak sikerült. Hullámzó volt a játék, merészebben támadott a Mezőkövesd is, a küzdelmes találkozón azonban többet hibáztak a kék-sárgák, mint a hazai gárda. Érezhető volt, mindkét csapatnak szüksége lenne – bár más-más okból – a három pontra, az akarással nem is volt baj, de talán éppen ezért mindkét oldalon sok volt az eladott labda. A szurkolóik által végig támogatott fürdővárosiak a látottak alapján egy pontot megérdemeltek volna, ám ahhoz elsősorban a kapu előtt határozottabbnak kellett volna lenniük. Bizonyíték rá: a 92. percben Besirovic löketét hatalmas bravúrral mentette Markek.

A gólok története 20. perc: Komáromi gyors – többek szerint szabálytalan – bedobása után Puljic a baloldalon az alapvonalig vezette a labdát, beadását Gruber csúsztatta a bal alsó sarokba, 1-0. 45+1. perc: Hazai támadás végén Puljichoz került a labda, aki 19 méterről, jobbal, nagy erővel védhetetlenül lőtte ki a bal alsót, 2-0. 58. perc: Bal oldali kövesdi akció végén Besirovic adta be a bőrgolyót, amelyet az imént beállt David Babunski pörgetett a bal sarokba, 2-1.