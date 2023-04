A labdarúgó NB II 33. fordulójában vasárnap késő délután a HR-Rent Kozármisleny csapatának vendége volt a listavezető Diósgyőri VTK.

A kiesés elkerüléséért harcoló hazai együttes kezdője egy helyen változott a legutóbbi fordulóhoz, a Szeged-Csanád GA gárdáját Mislenyben 3-2-re legyőző csapathoz képest: Nagy E. maradt ki, Horváth D. pedig bizalmat kapott Márton Gábor vezetőedzőtől.

A DVTK-nál két csere történt a Credobus-Mosonmagyaróvár elleni, hazai 1-1-et követően: az eltiltását letöltő Bokros és Holdampf visszakerült a csapatba, Bertus és Eppel pedig kispados lett. A piros-fehéreknél Jurek, Könyves, Koman, Gera és Senkó nem volt keretben, mindannyian sérülés miatt hiányoztak.

A diósgyőrieket kb. félszáz drukker biztatta a vendégszektorban, abban a reményben, hogy a meccs végén – kedvenceik győzelmét, és az FC Ajka barckai elvérzését követően – feljutást ünnepelhetnek.

Az első félidő eleje sűrűre sikerült, Szatmári kaput elkerülő pattintása után előbb Vogyicska, majd Vajda R. lövésénél kellett nagyot védenie Danilovicnak. Aztán a félidő közepén, Obounet kapu felé küldött lasztija után nagy hazai lehetőség maradt ki: három az egy ellen kontrázott a Misleny, de Bokros remek mentésével oda lett a góllal kecsegtető helyzet. A 32. percben újra a kék-fehér gárda járt közel a gólszerzéshez, Turi bal alsó sarokra tartó löketét kellett vetődve mentenie a diósgyőri kapusnak. A félidő hajrájában azonban a Diósgyőr szerezte meg a vezetést: a 43. minutában Lőrinczy passza után a pálya bal oldali részén Bényeihez került a labda, aki egy igazítás után 16 méterről a kapu jobb oldalába bombázott (0-1). Az első játékrész úgy összegezhető, hogy a hazai gárda elhibázta a lehetőségeit, illetve Danilovic többször jól védett, a DVTK pedig az első kaput eltaláló lövéséből előnyhöz jutott. És mivel a diósgyőriek számára érdekes másik meccsen a a Barcika szintén 1-0-ra vezetett az Ajka ellen, a szünetben feljutásra állt a piros-fehér együttes.

Fordulás után

A második felvonásra kettőt cserélt a Misleny, azonban az első nagy helyzet a DVTK előtt adódott, aminél Somogyi kapus hárított. Pár másodperccel később Lukács D. ígéretes, a 16-oson belül középre lőtt labdájánál mentett a hazai védelem. Az 52. percben pedig, – ahogy a Diósgyőr az első félidőben, úgy – a Kozármisleny is az ellenfél lehetőségei után volt eredményes: Turi jobbról érkező beadását Vogyicska 5 méterről vágta a kapuba (1-1). A hazai együttes nem érte be ennyivel, támadott, gólt viszont a vendégek szereztek. Egy óránál járt a meccs, amikor Bényei balról, az alapvonal közeléből visszatette középre a lasztit, az érkező Cseke pedig 16 méterről a bal alsó sarokba bombázott (1-2). Bár az eredmény változott, a játék képe nem, a Misleny birtokolta többet a labdát, az ellenfél térfelén. Aztán újabb kettős hazai csere után Obounet lábában maradt a harmadik vendég gól, a gaboni támadó a léc fölé durrantott, a folytatásban pedig Beke löketét csípte el Danilovic. A 74. percben 11-eshez jutott a Misleny, Szatmári lábán esett át Vogyicska, a játékvezető picit kivárt, majd a sípjába fújt és a büntetőpontra mutatott. Az ítéletet Gránicz váltotta gólra, aki a 76. minutában a kapu jobb oldalába zúdította a labdát (2-2). A büntető előtt kettőt cserélt a DVTK, majd nem sokkal később még kettőt, utóbbi párban pálya lépettek közül a 85. percben Eppel durrantott a léc fölé. A 86. percben Medgyes tört be a 16-oson belülre, akit furcsa körülmények között választottak el a labdától, de Antal P. játékvezető ezúttal nem látott okot arra, hogy 11-est ítéljen... A 90. percben azonban csattant az ostor: Lukács D. jobbról érkező beadása után Medgyes balról, 12 méterről bombázott a rövid felső sarokba (2-3), és ezzel tulajdonképpen az NB I-be lőtte a DVTK-t, mivel a Barcika sem engedte nyerni az Ajkát.

HR-Rent Kozármisleny – Diósgyőri VTK 2-3 (0-1) Kozármisleny, 1000 néző. V.: Antal P. (Vígh-Tarsonyi, Sinkovicz). HR-Rent Kozármisleny: Somogyi – Sági (Beke, 46.), Várkonyi, Füredi, Turi – Horváth D. (Kosznovszky, 65.), Tölgyesi – Vogyicska (Vas, 80.), Bartha (Nagy E., 65.), Vajda R. – Daru (Gránicz, 46.). Vezetőedző: Márton Gábor. Diósgyőri VTK: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Cseke (Beetus, 81.), Holdampf, Bényei (Illés B., 75.) – Lőrinczy (Medgyes, 75.), Lukács D., Obounet (Eppel, 81.). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej. Sárga lap: Cseke (55.), Szatmári (74.), ill. Beke (53.). Gólszerző: Vogyicska (52.), Gránicz (76. - 11-esből), ill. Cseke (60.), Bényei (43.), Medgyes (90.). Jók: Somogyi, Vogyicska, Beke, ill. Danilovic, Bényei, Lőrinczy.

Cikkünk hamarosan fotókkal is frissül!