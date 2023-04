A labdarúgó NB II hét végi fordulójában vasárnap 16 órától a Balaton-partján, Siófokon vendégeskedik a KolorCity Kazincbarcikai SC együttese.

A két alakulat között 5 pont különbség van a táblázaton, a vendégek javára (38 pont), a BFC-nek jelenleg 33 egysége van. A tények kedvéért: a két csapat őszi, barcikai csatája 3-2-es dunántúli diadalt hozott.

– Érdekes csapat a Siófok, abban a tekintetben, hogy a bevált rendszerüket megváltoztatták, a múlt héten Pécset ebben az új formában futballoztak. Ez a vezetőedzőjük, Dragan Vukmir húzása volt, és a PMFC csupán az utolsó pillanatokban tudott ellenük egyenlíteni, s lett így az eredmény kettő-kettő – kezdte Csábi József, a barcikaiak trénere. – Természetesen megpróbáltuk összegyűjteni az erősségeiket, gyengeségeiket, ezekből építkeztünk a héten. Nem számítunk könnyű találkozóra, de idézném azt a – tudom – sablont, hogy evés közben jön meg az étvágy. Legalábbis ezt érzem magamon, és a csapaton is, amely napról-napra, hétfől-hétre lépeget előre, játékban sokat fejlődött, fejlődik. Az időjárás elég fura arcát mutatta a napokban, ugyanakkor Siófokon ebből a szempontból jobb a helyzet, de minden eshetőségre készülünk, kértem is a játékosokat, hogy mindenféle cipő legyen náluk. Elég kemény 7 napunk lesz, ugyanis szerdán sor kerül majd egy hétközi fordulóra is, úgyhogy jól be kell osztani az energiáinkat annak érdekében, hogy jó mérleggel jöjjünk ki az előttünk lévő mérkőzésekből.

Még mindig vannak

Amint azt köztudott, a KBSC az előző fordulóban, hazai környezetben 2-1-re verte a Haladást, s így már 6 meccse veretlen.

– Úgy gondolom, az első félidőben, főleg az első részében remekül játszott a csapat, teljesen megérdemelten vezettünk a szünetben – nyilatkozta Csábi József. – A második felvonásban volt egy gólunk, amelynél szabálytalanságot látott a játékvezető, ezt két komoly ,,Hali"-helyzet követte, könnyen lehetett volna fordulópont, ha kapusunk nincs a helyén. Az, hogy megvertük a szombathelyieket, és előtte többek között a DVTK-t, egy nagy fegyvertény, mert egyébként nem biztos, hogy vagyunk még ezen csapatok szintjén, de az alázatos játék, a bátorság meghozta az eredményt. Bár már együtt vagyunk egy ideje, még mindig vannak olyan területek, amire nem jutott idő, a meccsek, utazások miatt.

A szakember hozzátette azt is, bizonyos beszélgetések során már elhangoztak számok, hogy hány ponttal lehetne ,,tutira" elkerülni még az osztályozót is, ő azonban nem erre figyel, nem számolgat.

– Engem elsősorban az érdekel, hogy maradjon meg a formánk, minél tovább toljuk ki a pozitív sorozatunkat. Még sok meccs van hátra, sokfajta eredmény születhet. Jöhetnek felfelé csapatok lentről, és az is számíthat, hogy az elől lévők miként állnak bele egy-egy mérkőzésbe – közölte Csábi József.