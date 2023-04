Négy forduló van még hátra a labdarúgó NB II 2022/2023-as szezonjából, és a 20 csapatot felvonultató mezőnyben a KolorCity Kazincbarcikai SC együttese a 14. helyen áll. Az észak-borsodiak 7 pontra vannak a még osztályozós 16. helytől, ami tisztes távolságnak mondható. Csábi József vezetőedző gárdája múlt vasárnap, három vereség után hazai környezetben 1-0-ra megverte az FC Ajkát, majd szerdán 1-1-es döntetlent játszott Pécsett.

– Nagyon fontos pontot szereztünk, ám még nem elég, ugyanis mögöttünk is jönnek felfelé – közölte Csábi József. – Mint mindig, Pécsen is voltak olyan pillanatok, amelyek fordulópontok voltak, vagy lehettek volna, gondolok a kapufánkra, vagy az ellenfél 11-esére, amelyet kapusunk kivédett. Nem szeretek kiemelni meccsek esetében senkit sem, csapatban gondolkodom, de az, hogy Megyeri Gabi szerdán és vasárnap is hárított egy-egy büntetőt, rengeteget jelentett. Aztán eltiltások miatt volt több hiányzónk, át kellett alakítani a csapatot, akik beszálltak, tökéletesen megoldották a feladatukat, pedig egyikük-másikuk nem is a saját posztján játszott. Fegyelmezetten, szervezetten futballoztunk, sokáig vezettünk, még tizenöt percet kellett volna kihúzni, álltuk is a sarat, azonban egy jól eltalált lövés elrontotta az álmainkat. A PMFC bizonyos időszakban nagy energiákat mozgósított, egyenlített is, de nem vagyok elégedetlen, mert egyben vagyunk.

Nem úgy sikerültek

Bacsáék vasárnap 17 órától, a 35. fordulóban a Szent Gellért Fórumban a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégei lesznek.

– Előre felé szeretünk nézegetni, nem hátra, de az elsődleges feladatunk a bennmaradás elérése – folytatta Csábi József. – A mérkőzések fogynak, a tét nő, de állunk elébe. Vasárnap, és szerdán, azt gondolom, jó teljesítményt nyújtottunk, néha nem is arról szól a futball, hogy mit teszünk szakmai értelemben, hanem arról, miként van felkészítve az egyén, a csapat pedagógiailag, mentálisan. Mi ebben jól állunk, igyekszünk ezért sokat tenni. Vannak sérültjeink, tehát akadnak még kérdőjelek a vasárnapi találkozót illetően, de megoldjuk ismét a feladatunkat. A Szeged számára az elmúlt hetekben nem úgy sikerültek az eredmények, ebben az értelemben hasonló cipőben járnak, mint a Pécs. A csongrádiak nem játszanak rossz találkozókat, de mégis alulmaradnak. És ha már párhuzamot vontam a baranyaiak és a Szeged között: mindkettő jó csapat, ám a szegediek kispadja valamivel hosszabb, minőségibb. Előre felé játékban gyors emberekkel rendelkeznek, Prosser, Kundrák, Gajdos olyan futballisták, akik képesek váratlant húzni, egy az egyben csatát nyerni. Nem véletlenül voltak sokáig a dobogó közelében, van bennük potenciál. Belőlük is felkészültünk, ismét csak az lesz a lényeges, hogy adott pillanatokat hogyan tudunk megragadni. Itt, az NB II-ben igazán nagyarányú győzelmek, vereségek nincsenek, hogy veszít egy csapat, vagy nyer, pici jó-rossz döntéseken múlik, múlhat.

A Barcikában szerdán letöltötte sárga lapos eltiltását Szemere, Süttő és Kurdics, míg hosszú sérülés, és az ezzel járó kihagyás után Dvorschák a kispadon ülhetett. Viszont nem ült ott Szekszárdi T., Jakab, valamint a korábbi csapatkapitány, Ur sem, akik várhatóan ezúttal sem lesznek kerettagok. A KBSC várható összeállítása Szegeden: Megyeri I. G. – Szemere (Székely D.), Szekszárdi M., Heil, Lippai T., Süttő (Székely K.) – Csatári, Nagy J., Ádám F. (Kurdics) – Bacsa, Pálinkás.