A labdarúgó NB II. 33. fordulójában vasárnap délután KolorCity Kazincbarcikai SC – FC Ajka összecsapást rendeztek az észak-borsodi városban. Három meccses nyeretlenségi szériáját szerette volna megszakítani a hazai együttes, illetve ezzel együtt még tovább távolodni a veszélyes zónától. A dunántúliak – talán meglepetésre – a dobogón találhatóak, s ezen fordulóban se felfelé, se lefelé nem tudtak volna elmozdulni, viszont győzelmükkel késleltethették (volna) a Diósgyőr feljutását az NB I-be.

Már korán előnybe került a Barcika: a 7. percben Nagy J. kis szögletét követően Kurdics passzolt vissza Süttőnek, aki a középen érkező Pálinkást választotta, és a támadó magabiztosan lőtt a vendégek kapujának közepébe, 1-0. Volt ritmusa a meccsnek, a vendégek természtesen szerettek volna egalizálni, kellett is Heil tisztázása az egyik akciójuknál. A 19. percben Gaál B. fejese centiméterekkel a felső léc fölött szállt el, majd hosszabb ideig nem volt helyzet egyik oldalon sem, annak ellenére, hogy a 16-osok előtt feltűntek a csapatok. A 33. percben háromszor is résen kellett lennie az ajkaiak kapusának, a KBSC szerette volna megnyugtatóbbá tenni vezetését. Válzotzatos, küzdelmes csatát láthattak a nézők, még a félidő hajrájában is volt történés, egyrészt Kurdics lövése, másrészt egy szabadrúgást követően az ajkaiaknál egy kapufa.

A folytatásban

Pár perccel a második félidőt jelző sípszó után Berzsenyi harcolt ki 11-est, ami könnyű egyenlítést kínált a vendégeknek. Zsolnai a bal sarkot választotta, félmagasan, azonban Megyeri I. G. is ugyanezt gondolta, és remek vetődéssel megfogta a játékszert. Ezután a két kapus egymás után volt munkában, az állás nem módosult. A későbbiekben is aktív volt a Barcika, Heil fejelt az ajkaiak kapuja fölé, majd Süttő tesztelt szabadrúgásból. Komolyabb lehetőségek nem adódtak, a védekezés helyén volt, a 95. percben még Sejben szabadot rúgott, Megyeri I. G. öklözött, véget ért a mérkőzés. A KBSC három vereség után nyert ismét, nagy skalpot szerzett, amivel egyrészt szinte biztosan meghosszabbította NB II-es tagságát, és a DVTK-nak is ,,kikaparta a gesztenyét".