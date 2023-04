A versenyengedéllyel nem rendelkező középiskolás kosarasok diákolimpia országos döntője zajlott a hétvégén. A dobogó tetejére ezúttal pannonhalmi és budapesti csapatok állhattak, de ez a három nap inkább az örömsportról szólt a résztvevőknek.

A B kategóriás kosárlabda nagyon népszerű országszerte, összesen 150 csapat nevezett be idén erre a versenyre a középiskolások között, érdekesség, hogy több mint kétszer annyi fiú-, mint lánycsapat, és kiemelkedő számú nevezés érkezett Veszprém vármegyéből. Az országos döntő összesen majdnem 450 fő (20 fiú- és 16 lánycsapat) részvételével Kecskeméten zajlott, amelyet a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület rendezett. Fontos kiemelni Bács-Kiskun vármegyét, ahonnan egyedüliként a fiúk és lányok között is 2-2 iskola jutott be a csúcseseményre. Emellett vannak kiemelkedő iskolák is, akik mindkét nemben képviseltették magukat: a Diósgyőri Gimnázium (Miskolc), a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár (Budapest), a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, valamint a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium.

A kecskeméti kosárlabda utánpótlás centrumában, a Mercedes Kosárlabda Akadémián pénteken dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő és dr. Erdős Dániel, az MDSZ ügyvezető igazgatója nyitották meg az eseményt. A fiúknál óriási csatában dőlt el az aranyérem sorsa, a döntő vége előtt 0,7 másodperccel még a Nikola Tesla vezetett, a pannonhalmiak utolsó sikeres dobása fordította meg a mérkőzést, és így a Bencés Gimnázium megvédte bajnoki címét. A lányoknál a tavalyi első 5 helyezett közül 4 ismét ott volt az elődöntőkben, és a Nikola Tesla már az elődöntőben visszavágott a tavalyi döntős vereségért a szekszárdiaknak, majd meg sem állt a dobogó legfelső fokáig. A budapesti gimnázium így egy arany- és egy ezüstéremmel térhetett haza.

A hétvégi eseményen indította el az MDSZ a hulladékmentes sportolásról szóló kampányát is. A Sport Without Waste elnevezésű program keretében a tanév végéig több diákolimpia országos döntőn jelenik meg a fenntarthatósággal foglalkozó edukációs stand, és buzdítja a résztvevőket a környezettudatos sportolásra, pl. saját kulacs használatára, és a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésére.