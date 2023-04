A labdarúgó NB I 25. fordulójában, vasárnap délután a Kecskeméti TE együttesének vendége volt a Mezőkövesd Zsóry FC csapata.

A hazai együttes kezdőcsapata három helyen változott az előző fordulóhoz, a két héttel ezelőtti, a Debreceni VSC ellen idegenben 2-1-re megnyert találkozóhoz képest. Hadaró, Meskhi és Májer csak a kispadra került, Zeke, Katona B. és Tóth B. pedig a kezdőbe. A kövesdiek részéről, az előző, a 24. fordulóban lejátszott, a Kisvárda MG ellen hazai környezetben 1-1-re végződött meccshez képest két változtatást történt a kezdőcsapatban: Kállai K. sérülés miatt keretben sem volt, Baranyai pedig a cserék közé került, így 20 év alatti fiatal ezúttal egy sem volt a csapatban. Zahary viszont lehetőséget kapott a védelemben, a betegségéből felépült Molnár G. pedig támadók között. A dél-borsodiaknál Prudnikov és Drazic sérülés miatt nem volt keretben.

Borzalmas állapotú pályán kellett játszaniuk a csapatoknak, a meccs előtt lehulló nagy mennyiségű csapadék szinte játékra alkalmatlanná tette a gyepet. Állt a víz a pályán, sok helyen leült, lelassult a játékszer a tócsákban, a lapos passzok, átadások sokszor nem értek célba. A csúszós talaj miatt a labdarúgóknak nagy nehézséget okozott az elindulás, illetve a megállás is.

A katasztrofális állapotú pályán a hazai csapat a kapuja elé szorította a Mezőkövesdet, a 7. percben Tóth B. az ötösről kétszer is gólt szerezhetett volna, de Piscitelli kapus bravúrjai miatt ez elmaradt. Az első húsz percben félpályás meccset láthattunk, a prés alól a Kövesd a 21. percben jött ki, Besirovic lövését hárította a kecskeméti hálóőr. A bajnokság meglepetéscsapata ezután is fölényben futballozott, azonban a 33. minutában ismét volt egy kontratámadása a dél-borsodi együttesnek, Babunski löketét fogta meg Varga Á. kapus. Az első félidőben a Kecskemétnek volt még két olyan veszélyes lövése, ami elakadt, levágódott egy-egy fehér mezes labdarúgóról.

Besirovic

A második játékrész első nagy lehetősége a Kövesd előtt adódott, azok után, hogy egy hazai passz leült egy pocsolyában, és így labdát szereztek: az 51. percben a Babunski, Besirovic duó gólra váltotta a lehetőséget, a helyszínen lévő több tucat kövesdi drukker örömére. Nem sokkal később Katona B. közeli lövésénél Piscitelli újabb bravúrt mutatott be, majd egy hazai szöglet után Szalai fejéről pattant a kapufa tetejére a labda. A 73. percben Nikitscher lőtt a jobb kapufa mellé, a kecskeméti együttes kitartó volt, hittek a pontszerzésben, és tettek is érte. Viszont a szervezett kövesdi védekezés közepette igazán nagy lehetőségeik a hajráig nem adódtak. A 90. percben Májer jutott egyenlítési lehetőséghez, de Piscitelli ezúttal is remekül védett, ahogy a 92. minutában is, amikor újra Májer kísérletét hárította, illetve a 94.-ben, amikor Szalai lövésének állta útját. A vendég kapus órási érdemeket szerzett a győzelemből, és az azért járó 3 pont begyűjtése során.

Fontos győzelmet aratott a Kövesd, a KTE 10 veretlen bajnoki után kapott ki ismét, érdekesség, hogy tavaly november 5-én éppen Mezőkövesd volt az, akik Borsodban 2-1-re legyőzték őket. A Kecskemét veresége egyben azt is jelenti, hogy 14 hónap után veszítettek hazai környezetben, 2022. február 28-án, NB II-es meccsen a Vasas tudott győzni 1-0-ra.

A gól története 51. perc: Babunski a jobb oldalon tört be a 16-oson belülre, majd a közelében álló Besirovichoz passzolt. A támadó elhúzta a labdát Nikitscher mellett, majd 14 méterről félmagasan a kapu jobb oldalába bombázott, 0-1.

Kecskeméti TE – Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-0)

Kecskemét, 2234 néző. V.: Berke (Horváth R., Belicza).

Kecskeméti TE: Varga Á. (6) – Nagy K. (6), Vágó (6), Belényesi (6), Szalai (6), Zeke (5) – Banó-Szabó (5), Nikitscher (6), Katona B. (5), Szuhodovszki (6) – Tóth B. (6). Vezetőedző: Szabó István.

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (9) – Zahary (6), Lukic (6), Beriashvili (6), Filip (6) – Cseri (6), Karnitski (6), Babunski (6) – Besirovic (6), Bobál G. (5), Molnár G. (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Katona B. helyett Horváth K. (5) az 56., Cseri helyett Vajda (5) a 65., Filip helyett Lehoczky (-) 74., Zeke helyett Hadaró (-) a 74., Nagy K. helyett Katona M. (-) a 74., Nikitscher helyett Májer (-) a 86., Molnár G. helyett Baranyai (-) a 86., Babunski helyett Márkus (-) a 86. percben.

Sárga lap: Nikitscher a 20., Beriashvili a 75., Karnitski a 80., Piscitelli a 85., Szalai a 88. percben.

Gólszerző: Besirovic (0-1) az 51. percben.

Szabó István: – Kicsit alakítani kellett a taktikánkon, az óriási eső miatt. Nagyszerű első- és második félidőt produkáltunk, sokszor megbontottuk a vendégek védelmét. Gratulálok a Mezőkövesdnek, valamint a csapatomnak is. Sajnos, a támadások végén hiányzott egy kis plusz, így nem sikerült pontot szerezni.

Kuttor Attila: – Ez egy speciális mérkőzés volt, a felhőszakadás után egyszerűbb játékra rendezkedtek be a csapatok. A küzdelemről szólt a találkozó, sokat tettünk a győzelemért, valamint a szerencse is mellénk állt.