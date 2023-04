„A mai nap játékvezetőjének stílusa és a mérkőzéshez való hozzáállása miatt megfogalmazott levelünket itt olvashatjátok.

"Tisztelt MLSZ B.-A.-Z. Vármegyei Igazgatósága és Fegyelmi Bizottság!

A mai, 1747866 kódú Bükkábrány – Cserépfalu mérkőzésen a játékvezető (Fülöp Norbert – 207639) ténykedésével kapcsolatban a következőket szeretném megosztani.

A játékvezető már a mérkőzés előtt, az összeállítás átvételekor érezhetően ellenséges volt velünk. A mérkőzés folyamán a technikai vezető ápolásra sietett egy játékoshoz, majd a játékvezető fenyegetően a következőket mondta: „Ki fogom állítani a folytonos szövegelés miatt”, holott a kispadon csöndben, szó nélkül tűrte az amúgy gyenge játékvezetést. Ez után kb. 5 perccel, megint ápolásra kellett bemenni, majd amikor elhagyta volna a pályát megjegyezte arrogáns stílusban, hogy „haladjon már lefele”. A mérkőzés alatt különféle jelzőkkel illette játékosainkat, de ami a legszörnyűbb az egész meccsben, hogy a kiállított játékosunknak a kiállítás előtt provokatívan a következőket mondta: „Ezé álltál be? Ne dumáljál nekem te mikiegér fejű”. A mérkőzés után a „hangos” szurkolókat provokálta, és ahelyett, hogy elhagyta volna a pályát bevárta és vitatkozott velük.

Szerettük volna elérni, hogy ezek bekerüljenek a jegyzőkönyvbe, de a játékvezető megtagadta és azt közölte a technikai vezetővel, hogy „én se szólok bele a maguk összeállításába”.

Ezért folyamodtunk e levél megírásához. Minden hétvégénket feláldozzuk a labdarúgás szeretetéért, ezért is érthetetlen és csalódást keltő számunkra, hogy egy játékvezető ilyen arrogáns és lekezelő stílusban vezeti a mérkőzést függetlenül attól, hogy a mérkőzést elveszítettük. Tudjuk, hogy helyettünk egy játékvezető nem fog gólt rúgni, de sajnos hozzáállásával és „szakmai tudásával” befolyásolta a mérkőzés kimenetelét.

Véleményem szerint az ilyen játékvezető nem a football pályára való és mélységesen csalódott a cserépfalui vezetőség, játékosok és szurkolók is abban, hogy az MLSZ ilyen játékvezetőket alkalmaz.

Emellett szeretnénk a játékvezetőről leiratkozni.

Bónuszként még egy régebbi esetet is említenék, amit eddig csöndben tűrtünk. Az őszi Harsány – Cserépfalu mérkőzésen a pályáról kifelé a szurkolóknak tett megjegyzéseket pl: „A te k...a anyádat”.

Levelünket a nyilvánosság előtt is megjelenítjük annak reményében, hogy a játékvezető más csapatokkal szembeni hasonló ténykedésére is fény derülhessen.

Remélem levelünkben elég információt közöltünk ahhoz, hogy ez az eset ne maradjon következmények nélkül.



Az elnök reagált

A Facebookra posztolt írásról megkérdeztük dr. Varga Zsoltot, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága játékvezetői bizottságának elnökét, egykori FIFA-asszisztenst, aki ezt mondta:

– A találkozón volt szövetségi ellenőr. Természetesen megvárjuk, amíg beérkezik a jelentése, amelynek elolvasása után kiderül, hogy az esettel kell-e foglalkoznia a fegyelmi-, vagy a játékvezetői bizottságnak, történt-e etikai vétség.

(Képünk illusztráció a Cserépfalu Sport Club honlapjáról)