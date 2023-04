Ebben a hónapban véget ér a honi férfi vízilabda OB I 2022/23-as idényének alapszakasza, amiből négy forduló még hátra van. A PannErgy-Miskolci VLC alakulata a 23. körben, szerdán 19.30-tól az Újpest VSE csapatát látja vendégül Miskolcon, a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

- A két csapat pozíciójából is látszik – hiszen mi a tizedikek vagyunk a tabellán, a budapestiek pedig kilencedikek –, hogy nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, mindkettőnknek van esélye arra, hogy bekerüljünk a legjobb nyolc közé – közölte Vidumanszky László, a miskolciak vezetőedzője. - Az Újpestet is kielemeztük, hogy mi várható tőlük, hol, hogyan helyezkednek, és kik azok a játékosaik, akikre különösen figyelnünk kell. Amikor jön egy ilyen találkozó, amikor nagy a tét, nem elsősorban a taktikai, fizikai rész az elsődleges, hanem az, hogy az adott vízilabdázó, vagy összességében a csapat miként tudja mindezt fejben kezelni. Úgy, hogy abból jól, pozitívan jöjjön ki. Az ilyen helyzetet is - amikor magas a feszültség és a felelősség is nagyobb -, meg kell tanulni kezelni. Higgadtnak kell maradni, és koncentrálni csakis az adott pillanatra kell, arra, hogy ott és akkor mit kell cselekedni. Lehetőleg már a kezdés után úgy kell játszanunk, hogy megmutassuk, ki az úr a miskolci medencében. Az Újpesttel kapcsolatban kellemetlen emlékeink vannak, hiszen januárban kikaptunk náluk 16-12-re. Az első negyed után 5-1-re vezettek, a másodikban pedig már 8-2-re is, és ekkor gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. 10-7-re fel tudtunk jönni, de nem játszottunk jól, és így nem is lehetett sanszunk a pontszerzésre. Pedig többre számítottunk, hiszen két szép döntetlen után voltunk.

Megérdemelt pontszerzés

A miskolciak szombaton Szegeden szerepeltek, és úgy értek el 10-10-es döntetlent, hogy az összecsapás során egyszer sem vezettek.

- Ez nem számít, az számít, hogy mi az állás, amikor a meccs végét jelző dudaszó megszólal – tette hozzá Vidumanszky László. - Még ettől is lehetett volna szorosabb, és talán sikeresebb is a mérkőzés a mi szempontunkból, csak ismét voltak olyan hibák, amik nem férnek bele. Már sokszor jeleztem, ha megbeszéljük a mérkőzés előtt, hogy kinek ne adjunk teret a lövésre, a könnyű gólszerzésre az ellenfélnél, akkor azt tartsuk is be. Ez szinte mindig előjön, úgyhogy mást nem tehetünk, minthogy gyakorolunk, és felkészülünk újra és újra az ilyen szituációkra, hogy legközelebb csak minimális számban kövessük el a hibát. Úgy gondolom, megérdemeltük, hogy Szegedről ponttal jöjjünk el, azért mindenképpen dicséret a játékosoknak, hogy kétgólos hátrányban, 7-9-nél is küzdöttek, hajtottak. Az SZVE-nek is volt mit veszítenie, hiszen most már olyan meccseik vannak hátra, amelyeken kevés az esélyük a sikerre, és ezáltal ők lemaradhatnak a nyolcról. Számunkra viszont fennáll ez a lehetőség, de ismét az a kérdés, amiről már nem egyszer beszéltem: hogyan tudjuk azt kezelni, hogy hétvége-hétköznap ritmusban vannak mostanában a mérkőzések. Ez eddig nem sült el igazán jól, hullámzott a teljesítményünk. MI