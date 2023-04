Az asztaliteniszező és tornász diákolimpikonok versenyeztek a hétvégén a legkisebbektől a legidősebb korosztályig. Az asztalitenisz egyéni és csapatversenyek végén Bács-Kiskun vármegye vihette haza a legtöbb érmet, tornában pedig budapesti és dunaújvárosi iskolák lettek a legeredményesebbek. Nagyot ugrott tavaly óta az asztalitenisz diákolimpia nevezések száma, az idei versenyre ezerrel több, összesen 4168 egyéni és csapatnevezés érkezett. Az összes korosztályt átölelő versenysorozat utolsó állomása idén is a kiskunfélegyházi sportcsarnok volt, ahol a három nap során 440 versenyző mérkőzött meg egyéniben és csapatban, a Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület szervezésében. Az országos döntőn a legtöbb versenyzőt a házigazda vármegye adta, ahonnan összesen 46 tanuló vehetett részt az eseményen. Tornában a B kategóriában is ötszázzal több nevező kezdte meg a versenyeket, legnagyobb létszámban Budapest, Bács-Kiskun és Békés vármegyékben, közülük 660-an jutottak el a fővárosi csúcseseményre, amelyet pedig a Budapesti Diáksport Szövetség rendezett.

Az asztalitenisz országos döntő éremeloszlása egyenletesen alakult, Bács-Kiskun vármegye és Budapest szerezték a legtöbb érmet, de Veszprém a legtöbb aranyat. A sportág példaképei is jelen voltak az eseményen a miskolci születésű és a DVTK-ban nevelkedett Jónyer István négyszeres világbajnok, a Nemzet Sportolója, aki óriási tapsot és éljenzést kapott, továbbá Szabó Gabriella kétszeres Európa-bajnok személyében. A tornászoknál a versenyengedéllyel rendelkező sportolóknál természetesen a sportág fellegvárai képviseltették magukat a legeredményesebben (Budapest, Dunaújváros), de a B kategóriában már szélesebb körben osztódtak meg az érmek.

A kiskunfélegyházi eseményen is jelen volt az MDSZ hulladékmentes sportolásról szóló kampánya, a Sport Without Waste elnevezésű program, amelynek keretében a tanév végéig több diákolimpia országos döntőn és megyei versenyen jelenik meg a fenntarthatósággal foglalkozó edukációs stand, és buzdítja a résztvevőket a környezettudatos sportolásra, pl. saját kulacs használatára, és a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésére.

A torna eredmények

V-VI. korcsoportos lányok, B-kategória, egyéniben: 1. Molnár Noémi (Ózd).

III-IV. korcsoportos lányok, B-kategória, csapatban: 2. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda (Miskolc).

V-VI. korcsoportos lányok, B-kategória, csapatban: 3. Avasi Gimnázium (Miskolc).