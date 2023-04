A napokban futott a magyar felnőtt szinkronkorcsolya válogatott az Egyesült Államokban rendezett vébén, ahol a valaha volt legjobb eredményt elérve hetedik helyen végzett – így szólt a messzi távolból szerkesztőségünknek küldött elektronikus üzenet, melynek plusz érdekessége az volt, hogy a csapatban egy miskolci versenyző is helyet kapott.

Gulyás Erika a trénere

– Tavaly már jártam odaát, akkor történetesen Kanadában és nyolcadikok lettünk – kezdte Újhelyi Eszter, majd így folytatta: – Természetesen izgalommal ültem fel a Lake Placidbe tartó repülőre és a társaimmal együtt fogadkoztam. Azt mondtuk valamennyien, hogy igyekszünk felülmúlni az előző évi produkciónkat. Nos, álltuk a szavunkat: a huszonnégyes mezőnyben Magyarország együttese a hetedik helyre futott be és ezzel az eddigi legjobbunkat nyújtottuk. Itt jegyezhetem meg, hogy csoportunknak akadt még egy tagja, nevezetesen Afonyi Márta, aki hajdan szintén Miskolcon kezdte a szinkront, de ő már régen elkerült Budapestre.

A huszadikban járó sportoló tizennégy esztendővel ezelőtt a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klubban kezdte, vagyis akkor, amikor elérte az iskolaérettség küszöbét, most azonban már a Vasas SC-ben szerepel.

– Amikor szűkebb pátriámban felbomlott a junior csapatunk éppen toborzót tartottak a fővárosiak, így kerültem hozzájuk – folytatta Újhelyi Eszter. – A Vasas egyenlő a válogatottal, a legjobbak között az egyik edzőm, Gulyás Erika ugyancsak miskolci, ez igencsak megkönnyítette az angyalföldiekhez való beilleszkedésemet.

Játék a számokkal

Amerika New York szövetségi államának kis települése akkor tett szert nemzetközi hírnévre, miután otthont adott az 1932-es, majd az 1980-as téli olimpiának, az 1972-es és 2023-as téli egyetemi világjátékoknak, valamint a 2000-es jószolgálati játékoknak – így Lake Placid neve a földkerekség minden részén jól cseng.

– Húszan voltunk ott, tizenhatan kerültünk a küzdőtérre, összesen pedig huszonhárman vagyunk – sorolta történetüket Újhelyi Eszter, aki arra a kérdésre, hogy ezt a műfajt meddig lehet űzni, ezt válaszolta: – Harminc évesek is előfordulnak, ennek következtében nekem még akár sok lehet hátra. A fővárosi tartózkodásom másik, sporthoz nem kötődő részét a tanulmányaim jelentik. Idegenvezetőnek tanulok, ha minden jól megy, akkor hamarosan végzek, de ezzel a „papírral” nem elégszem meg, egyetemre készülök, tehát valószínű, hogy megint csak hétvégenként járok majd haza. Vagyis a jövőben is párhuzamosan viszem a sportot a fejtágítással és egyik sem egyszerű vállalkozás. Az edzésmunkáról annyit, hogy hetente ötször négy órát tréningezünk, utóbbi a jeges és a száraz foglalkozásokat foglalja magába.

Jót kalandoztak

A versenyzőtől megkérdeztük azt is, hogy Lake Placidon túl merre csatangolt még Amerikában, hiszen az olimpiai falutól ottani léptékkel mérve kőhajításnyi távolságra találhatók a kanadai metropoliszok – Montreál és Torontó –, továbbá onnan ugyancsak pár száz kilométerre fekszik Buffalo és a Niagara vízesés, valamint New York és Washington, ahová mindenki szeretne eljutni.

– New York a méreteivel, Washingtonban a csodálatos műemlékeivel és középületeivel fogott meg – hangsúlyozta Újhelyi Eszter. – Három-három napot töltöttem a két világvárosban és mivel felejthetetlen élményekkel gazdagodtam, máris visszavágyom mindkettőbe. KT

A képen: Újhelyi Eszter (jobbról) három csapattársával Lake Placid egyik olimpiai jégcsarnoka előtt