A Magyar Kupában két, legtovább jutott amatőr csapat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőzsolca és a Komárom-Esztergom vármegyei Nyergesújfalu találkozik szerdán a 2023-as Amatőr Kupa döntőjében a fővárosi Új Hidegkuti Nándor Stadionban, kezdés 16 órakor. Az esemény egyben az aznapi, ugyanitt 20 órától sorra kerülő ETO FC Győr – Puskás Akadémia FC női Magyar Kupa döntőjének ,,felvezetése" is lesz egyben.

Sokat számító sorsolás

– Amikor elindult a megyei kupa-sorozat, még tavaly, amely selejtezője volt a Magyar Kupának, a cél az volt, hogy jussunk el a főtábláig – kezdte Gulyás Dénes, a felsőzsolcaiak edzője. – A bajnokságban évről-évre gyakorlatilag ugyanazokkal az ellenfelekkel játszunk, de az MK-ban, jó szereplés esetén van lehetőség más klubokkal is megmérkőzni, és ha az ember szerencsés, akkor első-, második vonalas csapatokkal is találkozhat. Ez jó a játékosnak, és jó a szurkolónak is. Fordulóról-fordulóra lépegettünk, kiejtettük a Bánkot, Cigándot, a Mezőörst, majd utána jött hozzánk az MTK Budapest. Azért sokat számít a sorsolás a kupában, hiszen már korábban is kaphattunk volna egy jónevű ellenfelet, például egy NB III-as ,,top" csapatot, amely – reálisan – ,,hazaküldött" volna bennünket 5-0-val. Pontosan tudjuk, hogy mit tudunk, hogy mire vagyunk képesek, s ha azt a teljesítményt hozzuk, akkor a hozzánk hasonló, vagy NB III-as alsó szintű ellenfeleket legyőzhetünk. Az MTK elleni 0-6 reális volt, de azért megszorongattuk őket, 78 percig csak 2-0-ra vezettek, azt sajnáltam, sajnáltuk, hogy kijött 800 néző, és nem tudtunk legalább egy gólt szerezni, amit megérdemeltünk volna. Az akkori edzőjük, Bognár György is elismerte, hogy partiban voltunk, a félidőben el kellett küldenie a fiát, Bognár Istvánt és Németh Krisztiánt melegíteni. A végén becseréltem a fiatalokat, hogy nekik is legyen meg az élmény.

Minden elképzelhető

Gulyás Dénes ezt követően a fináléról beszélt.

– A játékosok felnőtt férfiak, tudják mi a tét, ilyen lehetőség nem sok, vagy éppen csak ez az egy adódik pályafutásuk során. Edzőként persze lehet, akár többször is – elmélkedett a szakvezető. – Valamennyire a bajnoki szereplésünk is ráment a kupára, érezni lehetett mindenkin, hogy azért ez a döntő lebegett a srácok szeme előtt az elmúlt egy-két hónapban. A játékosaink munka mellett, után, fáradtan jönnek edzésre, egy amatőr csapat nem tud három helyre koncentrálni. Szóval senki nem akart megsérülni, olyan ez, mint amikor valaki bármi miatt kihagyja a világbajnokságot. Magas szinten az a nagy dolog, számunkra az Amatőr Kupa. Ugyanakkor büszke vagyok az utánpótlásunkra is, mert bármikor bárkit fel tudok hozni a nagyokhoz. Egy meccs alapján minden lehet, lelkes csapatok lesznek a pályán. Szerintem mindenki csak a meccsre fog koncentrálni, menni fognak a játékosok, egy technikás, jó csapat vagyunk. Ellenfelünket láttam két hete egy hazai bajnokijukon, magasak, pontrúgásból erősek, jó fejelnek. Nekik is ez az egy lehetőségük van, és meg akarják ugyanúgy ragadni. Ők is megnéztek bennünket a Gesztely elleni megyei kupa mérkőzésünket, azt mondták, erősebb csapatra számítottak, azt hitték, jobbak vagyunk. Nálunk sokan akadémisták voltak, tanulták a focit, azt kell játszani, amire képesek vagyunk. Hiba lehet, de görcsös nem lesz a csapat, annyi rutin van. A körülmények lehet hatással lesznek, de ez a ,,Nyergesre" is ugyanúgy igaz lesz. Nem készülünk 11-esekre, nem akarok meghalni a helyszínen.

Lehetőség, esély

A felsőzsolcaiak csapatkapitánya, Mikolka Márk – aki korábban 43 NB III-as meccsen lépett pályára a Diósgyőri VTK tartalék, az Eger SE, illetve a Sajóbábony színeiben – az alábbiakat mondta lapunknak:

– Eddig a 64 közé jutás volt a legnagyobb sikerem, szintén itt, Felsőzsolcán, ugyanis már itt focizom 2020 óta – nyilatkozta. – Nekünk is, de a fiataloknak még inkább itt a lehetőség, az esély, hogy megmutassák magukat, csak a játékra kell figyelnünk. Ilyen minőségű pályán, és stadionban szinte még senki sem játszott. Talán Giák Tamás, illetve Kovács Szilárd, előbbinek van egy, utóbbinak két NB I-es meccse, még 2010-ből, az egyik a Ferencváros ellen. Valamint Lippai Gergő, ő az egyik szezonban nagyon jól szerepelt a Tiszaújvárossal a kupában. Külön motiválni nem kell senki, ki fogjuk tenni szívünket-lelkünket a pályán. A saját egyéni feladatom, hogy hátulról irányítsam a csapatot, bízom abban, hogy sikeresek leszünk.

A BTE Felsőzsolca gárdája már kedden délután elutazott, a társaság Visegrádon szállt, majd szerdán 12 órakor indulnak el a stadionba. A klub 200 jegyet kapott, amely 3 nap alatt elfogyott, vannak, akik bérelt busszal, míg mások személygépkocsikkal utaznak a fővárosba.

Névsorolvasás A felsőzsolcaiak kerete a kupadöntőn:

Kapusok: Giák Tamás, Bajnok Máté.

Védők: Varga Balázs, Kupcsik Dávid, Veréb Áron, Molnár Dávid, Balogh Dénes, Csendom Róbert, Hopka Bence.

Középpályások: Németh Ákos, Bak Béla, Mikolka Márk, Dlehány Bence, Moroncsik Roland, Homonnay Márk, Agárdy Norbert.

Támadók: Lippai Gergő, Kovács Szilárd, Szűcs Levente.

Vezetőedző: Gulyás Dénes.

Technikai vezető: Halász Róbert.

Így gondolják A nyergesújfaluiak trénere, Darabos Gábor a hét végi, FC Esztergon elleni 3-0-s siker után az alábbiakat nyilatkozta: ,,Az Esztergom ellen végig kézben tartottuk a mérkőzést, ezért győzelmünk teljesen megérdemelt. Négy pont előnnyel várjuk a folytatást köszönhetően annak, hogy ősszel és tavasszal is sikerült zsinórban hét-hét győzelmet aratnunk. Hatalmas gratuláció a játékosoknak és a csapatnak egyaránt! Ezen a héten szerdán Amatőr Kupa döntő és vasárnap rájátszás első forduló! Mozgalmas, de nagyon tartalmas hétnek nézünk elébe! Minden szempontból készülünk a talán egyszeri és megismételhetetlen kupadöntőre. De a bajnoki cím megszerzése is motivál minket! Köszönjük szurkolóink lelkesedését, nagy szeretettel várjuk őket szerdán Budapesten az MTK stadionba és vasárnap Nyergesújfalun a hazai mérkőzésünkön is nagy szükség lesz biztatásukra!"

Még több megyei foci hír a boon.hu oldalán itt!