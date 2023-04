A férfi OB I aktuális szezonjában az alapszakasz utolsó fordulóját rendezték meg szombaton. A PannErgy-Miskolci VLC alakulata a Kaposvári VK-t fogadta a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában. Azzal a tudattal, hogy már biztosan a 8. helyen zár az első körben, ugyanakkor a házigazda azt szerette volna, ha ez 30 ponttal sikerül, nem 27-tel.

Várkonyi kezdte a gólgyártást egy szép bal felső sarkos lövéssel (1-0), majd hátrányban védett Moravcsik. Az MVLC kihagyta az első fórját, a somogyiak a másodikat nem, jelesül Langiewicz (1-1). A hazaiak a második előnyt is elrontották, persze, hogy Kakstedter közelről büntetett (1-2). Várkonyi a semleges sarokba dobta a labdát, mert lejárt az idő, Berta viszont szépen ejtett a hosszú sarokba (1-3). Brkic szabaddobását hárította Csoma, az újabb vendégejtés nem jött be. Takács húzása rövid volt emberelőnyben, Krasznai ugyanakkor – szintén fórban - profin bemérte a felsőt (2-3).

A második negyed elején Böröczky ,,fésülte meg” a somogyiak hálóőrét (3-3), aztán a látogatók voltak szabálytalanok, de Brkic kiszorított helyzetből nem tudott jól lőni. Berta vette vissza a vezetést (3-4), aztán Kakstedter volt túlzottan kemény, cserével végleg kiküldték a játékvezetők. Jött a fór és a miskolci időkérés, az utolsó pillanatban Böröczkyre jött ki a figura (4-4). Moravcsik védett, de labdát adtak el a társai. Langiewicz háttal mellé csavart, a következő kaposvári előnyt hatástalanította az MVLC. Molnár G. oldalhálót talált, aztán Berta is kapott egy cserés kiállítást, rúgott. Várkonyi szépen bombázott, Csoma feje fölé (5-4), míg Petrovski előnyben a kapufát találta el. Szatmári löketét fogta Moravcsik, Oltean pedig kicentizte a vendég kapu jobb oldalát (6-4).

A folytatásban

A harmadik játékrész egy-egy gyenge támadással indult, majd előnyben Nagy N. kapott egy remek bejátszást centerbe, be is lőtte (7-4). Takács szintén így tett középen (7-5), majd Csoma látta, hol jön a labda. Hátrányban Moravcsik hárított, aztán csapat remekül védekezett, de egy rossz átadás bosszantó volt. A következő KVK-előnyt Takács használta ki (7-6), Újfent kiállítás jött a házigazdánál, időt kért a somogyi alakulat, Pellei 7-7-re alakította az állást. Nagy N. a kapufát ,,porolta”, Horváth pedig mellé pattintott. Vindisch emberelőnyben vette vissza a vezetést együttesének (7-8), Krasznai pedig ,,hozott” egy büntetőt: Várkonyi belőtte (8-8).

Az utolsó felvonásban Juhász-Szelei harcolt ki ötméterest, Petrovski lőtt, Moravcsik odaért, ahová kellett. Oltean kapufát lőtt előnyben, Brkic ,,javított (9-8). Kaposvári fórt Petrovski használt ki (9-9), aztán Langiewicz (9-10). Krasznai a jobb alsóba bombázott (10-10), Kétkapufás védekezésre állt át a hazai csapat, Oltean meg mellé tüzelt. Várkonyi Csomát nézte be, Moravcsik is hárított, aztán a kapufa. Molnár G. úszott a kapu elé, ,,leszedték”, a büntetőt Krasznai belevágta Csomába. 26 mp-vel a vége előtt előnybe kerültek a somogyiak, időt kértek, Petrovski be is talált (10-11). 12 mp maradt, Vidumanszky László is magához hívta játékosait. Várkonyi blokkot kapott, nyert a KVK, az MVLC maradt 27 ponton. Jöhet a rájátszásban az 5. helyezett Szolnok.

A tények

PannErgy-Miskolci VLC – Kaposvári VK 10-11 (2-3, 4-1, 2-4, 2-3)

Gólszerzők: Várkonyi (3), Böröczky (2), Krasznai (2), Oltean, Nagy N., Brkic, illetve Takács (2), Berta (2), Petrovski (2), Langiewicz (2), Vindisch, Pellei, Kakstedter.